Giunta: il Pd fa saltare il banco 

È saltato il primo vertice di maggioranza convocato dal sindaco Emiliano Fenu dopo le elezioni amministrative. L’incontro, previsto ieri alle 16, avrebbe dovuto avviare il confronto sulla composizione della nuova Giunta comunale, con i nomi proposti da ogni forza sul tavolo, ma è stato disertato dal Partito Democratico, forza principale del “Campo largo”, che da solo ha ottenuto il 19% dei voti alle urne. Un chiaro messaggio di insofferenza. Unico assente a quella che era la prima riunione di maggioranza dopo le elezioni, il segretario cittadino Giovanni Mossa, che non avrebbe neppure avvisato della mancata partecipazione. Un gesto che, in ambienti politici, viene letto come un segnale preciso, che complica il già difficile equilibrio tra le forze di maggioranza.

Lo scontro sulle deleghe

La contesa ruota intorno alla ripartizione degli assessorati e delle deleghe. Il M5S pur esprimendo il sindaco, avrebbe proposto di non considerare il ruolo di primo cittadino nella “conta” delle caselle, alzando la posta e chiedendo non uno, ma due assessorati. Mossa che ha innescato una reazione a catena. Il Pd, inizialmente orientato ad accettare un accordo che prevedeva tre incarichi (presidenza del Consiglio, un assessorato e il vicesindaco), ora rivendicherebbe anch’esso due assessorati, per garantire rappresentanza anche all’area Riformista o a componenti interne minoritarie. A rimetterci potrebbero essere Sinistra Futura e Psi, che rischiano di restare escluse. Per trovare un punto di equilibrio, si fa sempre più strada l’ipotesi di azzerare la governance delle partecipate, come Atp ed è-Comune, utilizzando quelle nomine per bilanciare le richieste. Il sindaco Fenu, sinora orientato a una distribuzione che garantisse rappresentanza a tutte le componenti della coalizione, si trova a gestire pressioni crescenti da parte dei partiti maggiori, Pd e M5S.

Prossimi passi

Il tempo stringe: Fenu ha già convocato il primo Consiglio per il 7 luglio, ma senza un accordo sulla Giunta, il debutto ufficiale rischia di partire in salita. Nel frattempo, i gruppi Progressisti, Uniti per Fenu, Sinistra Futura, Avs e Psi, restano in attesa, mentre il Pd sta a guardare. La formazione del primo governo Fenu parte in un clima di incertezza, dove le ambizioni dei singoli rallentano il lavoro di costruzione dell’esecutivo.

