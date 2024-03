Giunta, il nodo Sanità:  i partiti preferiscono un politico al timone 

La soluzione politica per la Sanità prende forma. Dalle trattative delle ultime ore emerge chiaro un concetto: quell’assessorato non può essere governato da un tecnico. Non c’è alcuna riforma da fare, semmai bisogna far funzionare ciò che già esiste, fare in modo che i dirigenti remino tutti nella stessa direzione. E per questo serve una figura carismatica, in grado di mediare e di mettere tutti d’accordo. Un politico, insomma, meglio se con competenze legate al mondo della salute. Chi? La persona ideale potrebbe essere Gianfranco Ganau – medico, ex sindaco di Sassari, ex consigliere del Pd e già presidente dell’Assemblea sarda. A favore del Dem gioca il ruolo ricoperto – molto bene, secondo molti – da responsabile del servizio 118 per le province di Sassari e Nuoro. Le carte sono in regola, ma ci sono alcuni problemi. Innanzitutto dentro il Pd che, dovendo indicare tre o quattro assessori, deve tener conto degli equilibri territoriali e tra correnti. Ganau appartiene a quella dei Riformisti, come il gallurese Giuseppe Meloni che dovrebbe approdare con altissima probabilità al Bilancio. Il problema è che se Ganau dovesse arrivare alla Sanità, sarebbe più difficile trovare uno spazio nell’Esecutivo per Anna Maria Busia: sarebbero tre Riformisti su tre in Giunta, e questo non è possibile perché il nome per una terza casella dovrebbe essere riferibile alla corrente dei Popolari. D’altra parte, su tre nomi almeno uno dovrebbe essere di una donna. Poi ci sono i paletti sistemati dal M5S che, al di là dei rapporti personali, pensa che il consigliere Dem rappresenti l’incarnazione di un modo vecchio di fare politica.

Ipotesi progressista

E qui entra in gioco Francesco Agus, consigliere dei Progressisti alla terza legislatura, capogruppo uscente e già presidente della commissione Autonomia, che di sanità – anche nella sesta commissione – si è sempre occupato. In particolare, più di altri ha lavorato per il ritorno dell’ospedale Microcitemico nell’orbita del Brotzu. Un obiettivo al quale ha dichiarato più volte di puntare la stessa presidente Alessandra Todde. Si tratta di capire se la governatrice sia disposta ad affidare una casella così “pesante” a una forza politica che ha preso il 3%.

Non possono essere esclusi a priori i nomi dei tecnici rimbalzati in questi giorni: il manager Luigi Minerba, l’attuale dg dell’Aou di Siena Antonio Barretta (di origini maddalenine). E intanto è partito il totonomi anche sul prossimo direttore generale della Sanità. Tra gli altri, si fanno quelli di del dirigente Ats Vincenzo Serra e del direttore della Usl Toscana Antonio D’Urso. Il nodo sanità sarà affrontato nell’attesisissimo confronto della governatrice con la delegazione del Pd formata dal segretario Piero Comandini, dal presidente Giuseppe Meloni, dal capogruppo Roberto Deriu e dalla vice segretaria Maria Francesca Fantato. Il bilaterale è atteso per domani ma potrebbe anche tenersi oggi. L’ultimo, precedente alla direzione Dem di lunedì, era stato infruttuoso.

Le altre caselle

Intanto, inizia a delinearsi meglio la rosa di nomi per le altre caselle. Ieri, tra i corridoi del Consiglio regionale, qualcuno immaginava il futuro di Desirè Manca (M5S) alla guida del Lavoro. Secondo un’altra indiscrezione, agli Affari generali o agli Enti locali (dove ha già lavorato) potrebbe arrivare Matteo Muntoni (area Popolari del Pd), che oggi ricopre il ruolo di segretario comunale a Sarroch. Per il Turismo riprende quota l’ipotesi dell’ex sindaca di Pula Carla Medau (Orizzonte Comune), per l’Istruzione è in corsa l’ex consigliera Laura Caddeo (Uniti con Alessandra Todde), mentre il secondo assessorato per i pentastellati dovrebbe essere l’Industria, magari in capo ad Alessandro Solinas. Non è neanche da escludere un ritorno in Giunta, dopo l’esperienza con Francesco Pigliaru, di Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio. Papabile per l’Ambiente o gli Enti locali resta Cesare Moriconi (area Popolari del Pd).

