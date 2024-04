Giunta, il M5S alla ricerca di un nome per la Sanità 

I partiti devono collaborare, altrimenti non c’è possibilità di chiudere in tempo sulla Giunta. E siccome questo non è possibile – i dodici assessori devono giurare il 9, nel giorno dell’insediamento del Consiglio regionale – alla presidente Alessandra Todde non resterebbe che agire d’imperio. Quindi, la raccomandazione diretta alle forze politiche è di far cadere rigidità e pregiudiziali. È un po’ la situazione che trapela dalle trattative in maggioranza per la formazione della squadra. Parlare di stallo sarebbe eccessivo perché, di fatto, le caselle sono state assegnate. Il problema sono i nomi. Entro oggi, massimo domani, la delegazione del Pd dovrebbe consegnare alla governatrice le indicazioni per due dei tre assessorati spettanti (al Bilancio arriverà Giuseppe Meloni, per l’Ambiente e gli Affari generali i dem devono fare sintesi interna indicando comunque almeno una donna).

Il M5S avrà Lavoro e Sanità. Soprattutto sulla Sanità – che probabilmente i pentastellati sardi non volevano – si lavora senza sosta per trovare un nome adatto. Non dovrebbe essere quello di Desirè Manca, forse destinata al Lavoro. L’Alleanza Verdi Sinistra punta su Antonio Piu per i Lavori pubblici. Difficilmente il consigliere sassarese arriverà però alla vicepresidenza della Regione che dovrebbe restare in quota Pd. I Progressisti si avvicinano all’Agricoltura con Gianfranco Satta. Per il Turismo ci sarebbe Franco Cuccureddu di Orizzonte Comune. L’ex sindaco di Castelsardo ha tutte le carte in regola a livello di competenze. Ma alla presidente non dispiacerebbe assegnare quella delega a una donna. Ancora da definire gli incastri per Uniti con Alessandra Todde, Sinistra Futura e per le due deleghe (una di queste è l’Urbanistica) che dovrebbero restare in quota presidente. Ai Trasporti potrebbe approdare l’avvocato Giovanni Dore (candidato con Uniti). Con lui la presidente avrebbe individuato una soluzione tecnico politica. Per l’Istruzione si fa il nome di Maria Delogu (candidata di Sinistra Futura) e l’Industria potrebbe essere la seconda delega in quota Todde Una prima sintesi potrebbe essere raggiunta già domani. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA