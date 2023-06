Giunta, il gruppo misto sta fuori 

Prospettiva Aristanis per il momento resta alla finestra. Dal tavolo politico, convocato dal sindaco Massimiliano Sanna per fare il punto della situazione dopo la maratona per l’approvazione del bilancio, nessuna apertura su un eventuale ingresso in Giunta dei tre consiglieri del gruppo misto.

Il tavolo

«L’argomento non si pone finché nessuno mette in discussione la natura dell’accordo pre-elettorale» dichiara lapidario il coordinatore provinciale dei Riformatori sardi Andrea Santucciu al termine del vertice. E nessuno, ieri sera, ha voluto forzare la mano. Neppure Udc e Fratelli d’Italia, i due partiti che in più di un’occasione hanno espresso perplessità sull’opportunità di proseguire il cammino per i prossimi quattro anni potendo contare soltanto su tredici voti certi. Fermi sulle loro posizioni il partito del primo cittadino, Forza Italia e Partito sardo d’azione, che in tre contano altrettanti consiglieri, ma che non hanno nessuna intenzione di fare spazio alla neonata compagine al tavolo dell’esecutivo.

Le reazioni

Quale sarà la reazione di Prospettiva Aristanis, lo diranno le prossime sedute consiliari che potrebbero essere decisamente più turbolente delle ultime. I tre ex Riformatori e Udc hanno sempre ribadito di essere in maggioranza, ma non hanno mai fatto mistero di non essere pienamente soddisfatti dell’operato degli assessori.

Che fosse solo una questione di tempo prima che reclamassero una seggiola al tavolo dei bottoni era prevedibile. Dopo un breve periodo di assestamento e la ricomposizione delle commissioni consiliari, era stato per primo Licheri a suonare la sveglia al primo cittadino. «È ora di finirla di parlare di algoritmi, per essere incisivi nell’azione amministrativa dobbiamo essere rappresentati nell’esecutivo» puntualizzava in un’intervista esattamente un mese fa. In quell’occasione si era spinto addirittura oltre, indicando l’assessorato a suoi occhi più carente: quello ai Lavori pubblici. Il via libera al bilancio di previsione e al Documento unico di programmazione 2023 – 2025 sembrava avesse riportato il sereno in maggioranza. Ma a leggere bene tra le righe, le dichiarazioni di voto del capogruppo di Prospettiva Aristanis «non avevo mai visto un Piano triennale delle opere pubbliche tanto ambizioso, per le risorse messe in campo e per la copertura finanziaria», più che una promozione alla Giunta Sanna era un plauso ai predecessori, che erano riusciti a intercettare quei finanziamenti. Era quasi scontato, insomma, che il sostegno in Aula avesse un prezzo. Che nessuno, però, sembra disposto a pagare sempre in virtù di quell’accordo pre-elettorale dietro il quale l’esecutivo di Massimiliano Sanna, almeno per il momento, si è blindato.

