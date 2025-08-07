Giunta, girandola di poltrone e partiti 

Un rimpasto dove la scossa di assestamento ha superato la magnitudo prevista. La nuova composizione della Giunta comunale ridisegna non solo gli equilibri interni all’Esecutivo, ma anche la geografia politica del Consiglio. L'ingresso di Gianfranco Licheri tra gli assessori è la conseguenza più evidente di un’operazione che, partita come una riorganizzazione, ha finito per innescare un vero effetto domino con Simone Prevete passato a nuove deleghe e a un nuovo partito (Forza Italia) e Gigi Mureddu, fuori dopo appena due mesi dalla nomina.

La partita

A muovere la prima pedina è stato il Psd’Az con il vicesegretario nazionale Domenico Gallus e il beneplacito del segretario Christian Solinas: fuori Simone Prevete dai Lavori pubblici per un “riassetto strategico” delle deleghe. La proposta ha aperto una finestra politica che Gianfranco Licheri ha colto al volo. Per mesi protagonista di un pressing costante per un cambio di passo nella Giunta, l’ex consigliere dissidente di Forza Italia è riuscito a guadagnarsi un posto nell’Esecutivo grazie proprio alla sponda sardista. Il contraccolpo è stato immediato e a rimetterci è stato Luigi Mureddu, assessore al Bilancio e alla Cultura. Il suo percorso in Giunta è stato brevissimo: nominato a giugno, dopo due mesi è fuori. La revoca del suo incarico (richiesta formalmente dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia) è il tassello che completa il quadro. Il sindaco Sanna per garantire «continuità politico amministrativa» e preservare l’equilibrio della maggioranza, ha avallato il doppio movimento: Gianfranco Licheri subentra con le deleghe ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Toponomastica, Frazioni e Quartieri; Simone Prevete trasloca alle deleghe di Cultura, Turismo, Pubblica istruzione, Organismi partecipati, Bilancio e Personale. Un valzer di deleghe che ricorda il gioco musicale delle sedie, dove chi rimane in piedi perde il posto.

Le novità

Altre grandi novità si registrano tra i banchi del Consiglio comunale. Con l’ingresso in Giunta di Licheri, il suo posto tra i banchi della maggioranza viene occupato da Giulia Solinas, eletta con i Riformatori. Anche in questo caso il Psd’Az sembra guadagnare spazio: la consigliera potrebbe aderire al partito dei Quattro Mori, rafforzando ulteriormente il peso sardista che potrà contare anche su Davide Tatti. Forza Italia, per non perdere terreno, ha rilanciato accogliendo i due ex esponenti del Psd’Az, Gianfranco Porcu e Gian Michele Guiso. «L’adesione di tali figure di riconosciuta autorevolezza nel panorama politico locale - scrivono in una nota i dirigenti del partito Pietro Pittalis, Alfonso Marras e Giovanni Mascia- rappresenta un importante momento di crescita per FI nel territorio oristanese». Il nuovo assetto, almeno sulla carta, dovrebbe garantire al primo cittadino un consenso più ampio in Aula, dopo mesi in cui ha camminato sul filo del rasoio tra malumori, voti in bilico e alleanze traballanti.

