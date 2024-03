Giunta, fissati i criteri:  «Almeno cinque donne» La variabile Comandini 

La strada per la formazione della Giunta è tracciata. Nell’unica riunione operativa della maggioranza sono stati illustrati i criteri per farne parte. Sei in tutto. A partire dalla «comprovata competenza politico-tecnico-amministrativa nell’area di coinvolgimento». Il secondo si riferisce alla presenza di «almeno cinque donne in Giunta» e «all’inserimento di giovani». Il terzo è legato a «un’omogenea distribuzione territoriale», il quarto alla «riconoscibilità politica alle sigle che non hanno espresso consiglieri». Gli ultimi due sono di carattere operativo. Ogni forza politica dovrà proporre tre nomi per altrettanti assessorati, e dovrà farlo entro sette giorni. Considerato che il tavolo si è tenuto il 4 marzo, le proposte dovranno arrivare entro lunedì prossimo. Da questa rosa dovrebbero uscire i dodici assessori della Giunta guidata da Alessandra Todde che ha fissato questi paletti.

L’incognita

Al di là delle regole d’ingaggio, in parte le trattative sono già avviate. All’origine di tutto bisogna tener conto della variabile legata alla presidenza del Consiglio regionale. In linea di massima spetterebbe all’eletto più votato del primo partito dello schieramento. Quindi a Giuseppe Meloni (Pd – area Riformisti), che però secondo le indiscrezioni è a un passo dall’Esecutivo, probabilmente al Bilancio e quasi certamente come vice presidente della Giunta. Il testimone di Michele Pais passerà allora a Piero Comandini? Non è detto. Intanto perché è segretario regionale del partito, carica alla quale dovrebbe rinunciare. In secondo luogo, non ha ancora deciso se correre o meno per fare il sindaco di Cagliari. La realtà è che Comandini ha vinto una scommessa, quella che l’ha portato a puntare sulla deputata M5S, vincendola. Per questo si trova in una posizione di vantaggio. C’è un però: il Campo largo non potrà far finta che la candidatura a sindaco di Massimo Zedda non esista, soprattutto dopo la scelta dei Progressisti di staccarsi dalla coalizione sarda di Renato Soru per sostenere Todde, di fatto consentendole di vincere le elezioni. Se Comandini farà il presidente del Consiglio dovrà rinunciare alla segreteria Dem. A quel punto l’Assemblea del Pd sarà chiamata a scegliere un nuovo segretario che non sarà Giuseppe Meloni.

Gli altri ostacoli

Un terzo democratico sarebbe papabile per lo scranno più alto del Consiglio: Roberto Deriu, che presumibilmente finirà per fare il capogruppo. Anche Desirè Manca (M5S), la più votata in assoluto, punta a presiedere l’Aula.

Altri nodi: la presenza femminile da garantire nell’Esecutivo. Le donne devono essere un terzo per legge, quindi quattro, cinque secondo i criteri fissati. In generale lo schema degli equilibri dei partiti dovrebbe essere questo: quattro assessori li esprime il Pd, due il M5S, un altro la stessa presidente della Regione. Poi, uno a testa, Sinistra futura (con Luca Pizzuto vicino al Lavoro), Progressisti (si parla di Francesco Agus alla Sanità), Alleanza Rossoverde (con il sassarese Antonio Piu in pole per i Lavori pubblici), Orizzonte Comune (si ipotizza Franco Cuccureddu al Turismo). Ma tra le regole d’ingaggio c’è la riconoscibilità politica da garantire a chi ha preso meno voti. I socialisti, ad esempio, potrebbero dire la loro con Lorenzo Cozzolino (forse all’Ambiente, o alla Sanità). Per i quattro Dem, oltre a Meloni per il Bilancio, sono in corsa Cesare Moriconi (Bilancio o Enti locali), Anna Maria Busia o Danilo Fadda per gli Affari generali. L’industria e i Trasporti dovrebbero restare caselle pentastellate. In questo caso è sicuramente in corsa lo strettissimo collaboratore della presidente, Luca Caschili, che però secondo i rumors dovrebbe guidare il Gabinetto della governatrice. In corsa, ovviamente, anche Desirè Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA