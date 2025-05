Giunta e Ztl, screzi nella maggioranza 

Non si placano le polemiche nella politica iglesiente, in particolare gli screzi all’interno della maggioranza. Durante l’ultimo consiglio comunale non sono mancati i toni accesi, in particolare quando Simone Pinna (consigliere di Progetto Sardegna) ha espresso le sue perplessita sulla nuova Ztl e «sul metodo e sulla comunicazione adottati per la rimozione di Alberto Cacciarru dalla carica di assessore».

Le polemiche

«Ho appreso della revoca dell’assessore Cacciarru da una nota pubblicata sui social e da una replica del sindaco apparsa sulla stampa – ha detto Pinna in consiglio, rivolgendosi al primo cittadino –. Una vicenda simile avrebbe richiesto un chiarimento diretto in Consiglio. Affermare che la revoca sia avvenuta unicamente per ragioni di rinnovamento generazionale solleva molte perplessità e disappunto. Se devo pensare che l’età di Cacciarru sia un fattore sufficiente per giustificarne l’estromissione, allora temo per i rapporti personali con il sindaco. In quest’aula ci sono diverse persone che, come me, potrebbero temere una "rottamazione". Se fossi all’opposizione, chiederei chiarimenti in merito».Terminato l’intervento di Simone Pinna, ha preso la parola il consigliere di minoranza Luigi Biggio che ha replicato: «Questioni interne alla maggioranza, non ci riguardano. Tuttavia, ciò che ha detto Pinna è un dato di fatto». Poi è stata la volta di Mauro Usai: «Chiaramente, l’età non è stata il motivo alla base della scelta di sostituire gli assessori, ma solo un commento accessorio. Ho voluto invece valorizzare consiglieri che dal 2018 ci affiancano in questa esperienza e che, nel corso degli anni, hanno maturato competenze e una solida rappresentanza. Se Simone Pinna ha voluto provocarmi sul tema della rottamazione, sa benissimo che non ho mai seguito la linea politica di chi la predicava. Ricordo inoltre che nella precedente giunta avevo un assessore di 80 anni – ha detto Mauro Usai, riferendosi a Vito Didaci – e per questo non è corretto etichettarmi come rottamatore».

La nuova Ztl

Più tardi, durante il dibattito sulla nuova zona a traffico limitato, Simone Pinna ha lanciato un’ulteriore critica all'intera giunta: «Si sta ragionando nell’ottica di trasformare il centro storico in un albergo diffuso. Abbiamo recepito un modello logoro e superato di Ztl, e non si sa nemmeno a chi serva». Al consigliere di Progetto Sardegna ha replicato da Francesco Melis, assessore alla Viabilità: «La politica deve rispondere ai bisogni dei cittadini e dei loro rappresentanti in consiglio. L’esecutivo porterà avanti esclusivamente le proposte sostenute dalla maggioranza dei consiglieri, eletti democraticamente». Nei giorni scorsi un gruppo di cittadini residenti nel centro storico ha inviato una lettera di protesta al Comune.

