Giunta e opposizione ai ferri corti 

Su undici interpellanze presentate tre discusse e otto rinviate e seduta del Consiglio comunale di Carbonia sciolta dopo un po' più di 30 minuti, quando il regolamento prevede un’ora e mezza da dedicare alla discussione. I consiglieri di minoranza presenti in aula non hanno accolto di buon grado l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza durante l’ultima Assemblea comunale, svoltasi martedì 30 aprile e che aveva come unico punto all’ordine del giorno una sorta di “question time” dedicato alla discussione di temi portati all’attenzione dell’amministrazione da componenti sia della minoranza che dalla maggioranza.

L’attesa

Le tre interpellanze discusse riguardavano la costituzione di una sala commiato da dedicare a riti non religiosi o non cristiani, le posizioni della maggioranza sull’impianto Sotacarbo e la presenza di una discarica abusiva nei pressi della scuola Satta. Tra quelle rinviate a data da destinarsi vi erano, invece, quelle riguardanti il destino della Commissione pari opportunità, i ritardi della commissione invalidità della Asl, il decoro del cimitero, la pulizia dei canali, il parcheggio per disabili nei pressi della farmacia di via Lubiana e altre ancora.Molte di queste sono state rinviate per l’assenza degli assessori di competenza (nello specifico nell’ultima seduta erano assenti Giuseppe Casti, Paolo Moi e il sindaco Pietro Morittu) o perché alcuni consiglieri di maggioranza hanno chiesto comunque il rinvio.Da sottolineare che durante la discussione di quelle portate in aula l’attenzione non era ai massimi livelli, dato che anche l’assessore Manolo Mureddu, in sede di risposta, si è visto almeno due volte costretto a chiedere l’intervento del presidente del Consiglio per interrompere il chiacchiericcio.

La protesta

Per i componenti dei gruppi che siedono tra i banchi dell’opposizione questa situazione non è più gestibile. Per Daniela Garau, di Fratelli d’Italia e appartenente al gruppo Misto e che già in passato in più di un'occasione si è lamentata per situazioni simili: «Il totale disinteresse della Giunta verso i problemi della città si denota anche dall’assenza degli assessori, dalla durata irrisoria delle sedute dedicate alle interpellanze e alle interrogazioni e anche dal fatto che in alcuni casi i presenti non sono in grado di dare risposte adeguate». Non meno severo il giudizio che arriva dalle fila del gruppo Sinistra Futura. Per Francesca Pili «è un atteggiamento scorretto nei confronti del Consiglio ma anche e soprattutto nei confronti dei cittadini dato che noi spesso portiamo in aula le problematiche con le quali loro convivono». Matteo Sestu,che prima ricorda che «il question time era nato per rispettare il regolamento che prevede risposta in trenta giorni e invece con i continui rinvii si disattende quanto previsto», si augura che «per le prossime sedute siano presenti gli assessori chiamati in causa perché altrimenti per noi e per i cittadini continuerà a essere impossibile avere chiarezza». Per il sindaco la polemica non ha ragione di esistere: «Può capitare che gli assessori o il sindaco siano assenti giustificati e in questi casi, come accade in Parlamento, le discussioni devono essere rinviate».

