Giunta e malumori: «Stanno decidendo tutto a Cagliari» 

«La giunta Cacciotto? Ho il timore che la stiano decidendo a Cagliari. Se così fosse io non mi presenterò in aula». Prime frizioni alla vigilia della composizione della squadra di governo della città di Alghero. Il consigliere di maggioranza, Christian Mulas, eletto nella lista di Orizzonte Comune, punta i piedi per un assessorato. «Abbiamo indicato una donna, Eliana Montesu, commercialista, con 20 anni di esperienza da revisora dei conti del Comune, – spiega Mulas – un nome autorevole e qualificato. Ma sembra che il nostro partito alla fine non avrà nemmeno un posto nell’esecutivo algherese deciso dai cagliaritani. Intollerabile».

Il neo sindaco Raimondo Cacciotto non ha ancora fissato la data del primo Consiglio comunale che già sta facendo i conti con i malumori all’interno della coalizione del Campo largo.

Stando alle indiscrezioni due posti in giunta andrebbero alla lista Noi Riformiamo Alghero e sarebbero per Alberto Zanetti e Maria Grazia Salaris. Quest’ultima già assessora ai Servizi Sociali con Mario Conoci sindaco, dovrebbe però cambiare ambito e deleghe. In questo modo il primo dei non eletti, cioè Emiliano Piras, rientrerebbe di diritto in Consiglio comunale. Due assessorati, ancora, spetterebbero al Partito democratico e tre, addirittura, in quota al primo cittadino, Raimondo Cacciotto, che si riserverebbe di indicare Ornella Piras di Futuro Comune per i Servizi Sociali e l’avvocato Francesco Marinaro, leader dei centristi, in qualità di vice sindaco.

I Cinque Stelle potrebbero ambire alla presidenza della Fondazione Meta.

Ipotesi tutte ancora da confermare. Orizzonte Comune e Città Viva, al momento, sarebbero però fuori dall’esecutivo. «Noi ne prenderemo atto ma non ci presenteremo in Consiglio comunale», avverte Mulas: Speriamo invece vivamente che la squadra di governo alla fine venga scelta in casa, ad Alghero, e che non si tratti del solito gioco cagliaritano».

