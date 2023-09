Giunta, doppia fumata nera 

Un accordo che fatica ad arrivare. Tensioni nella Giunta della Camera di commercio, che non riesce a trovare la quadra per la nomina di vice del presidente Agostino Cicalò e del nuovo presidente dell’azienda speciale Aspen. Sarebbe proprio questo uno degli argomenti più spinosi, con Confindustria, Coldiretti e Cna che avrebbero messo un veto sulla conferma di Roberto Cadeddu. Per ben due volte la seduta è stata aggiornata alla settimana successiva. La prossima lunedì. «Lunedì dovrebbe arrivare l’accordo - spiega lo stesso Cicalò - in modo da passare ad altri argomenti e approvare progetti». Anche a luglio non erano mancate le tensioni, quando quattro associazioni come Confindustria, Coldiretti, Cna e Confartigianato erano rimaste fuori dall’aula facendo mancare il numero legale e rinviando tutto alle votazioni in seconda convocazione dove, con la maggioranza semplice, era stato confermato Cicalò.

Il voto

Il presidente della Camera di commercio parla di normale dialettica. «Ogni volta che ci sono delle nomine che sia in Comune, Regione o Parlamento succede così, e accade anche in Camera di commercio, è accaduto la volta scorsa e anche quella precedente, ma non c’è nessuno scontro», precisa Cicalò. Una dialettica politica che, però, va oltre e approda al formalismo. Industriali, Coldiretti e Cna, la metà dei voti in Giunta (gli altri sono quello del presidente, di Confartigianto e Confesercenti) si sarebbero opposti al voto palese per le definizione delle rappresentanze - invocato da Cicalò -: in caso di parità di voti, quello espresso dal presidente farebbe spostare l’ago della bilancia dalla parte scelta dallo stesso Cicalò. Le tre associazioni invocano il voto segreto, tanto che con una formale lettera depositata nei giorni scorsi hanno preannunciato nel caso di un voto palese in Giunta sulle nomina delle rappresentanze che avrebbero fatto ricorso al Tar.

Dialogo

Il presidente Cicalò minimizza: «Un accordo su posizioni diverse presuppone che tutti rinuncino ad un pezzettino delle proprie attese iniziali per avere un accordo più ampio. Quello che voglio ricordare è che ogni volta è la stessa cosa, poi però la Giunta ha lavorato in perfetta sintonia approvando progetti all’unanimità». Per la carica del vicepresidente, il nome sarebbe quello dell’attuale rappresentante di Confindustria Nuoro-Ogliastra, Giovanni Bitti. Poi ci saranno da indicare anche le nomine nei consorzi provinciali di Nuoro e dell’Ogliastra, e tra due anni nei Cda di Geasar e Fondazione Sardegna.

