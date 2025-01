Giunta delle elezioni sul caso decadenza: «Aspettiamo i giudici» 

Ora la domanda è: quanto tempo ci vorrà? Ieri si è insediata la Giunta per le elezioni del Consiglio regionale per l’esame del caso decadenza di Alessandra Todde, e ha definito l’orizzonte del lavoro. In breve: attenderà il deposito del ricorso al tribunale ordinario da parte della presidente della Regione, dopodiché aspetterà la sentenza definitiva prima di dire la sua. E il pronunciamento ultimo è quello della Corte di Cassazione.

Il precedente

Quanto meno sull’arco di tempo che intercorre tra una sentenza di primo grado e quella della Suprema Corte ci sono dei precedenti: nel 2011, per esempio, trascorsero quasi due anni tra il dispositivo del giudice di primo grado e la decadenza effettiva di Pier Luigi Caria, consigliere del Pd che non si era dimesso dalla carica di manager sanitario prima di candidarsi alle regionali. Ma c’è chi sostiene che, trattandosi in questo caso del consigliere governatore, i giudici potrebbero accelerare.

Ieri la seduta è durata poco più di un’ora. L’organo presieduto da Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) ha prima eletto il vicepresidente in quota minoranza (Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti), poi è passato all’esame dell’ordinanza-ingiunzione che chiede all’Assemblea sarda di dichiarare la decadenza di Todde. Un’ora di confronto per decidere l’inevitabile rispetto per la prassi: l’attesa del ricorso (Todde ha tempo fino al 3 febbraio per presentarlo, ma probabilmente lo depositerà alla fine di questa settimana) e poi della decisione dei giudici.

In ogni caso, il presidente della Giunta per le elezioni Giuseppe Frau (Uniti con Alessandra Todde) ha aggiornato la seduta dell’organo al 4: «Nella seduta di insediamento abbiamo innanzitutto eletto Stefano Tunis vicepresidente. C'è stata una discussione ampia, approfondita e anche serena tra tutti i componenti, abbiamo analizzato il panorama generale dell'ordinanza e deciso di attendere un provvedimento importante, il ricorso da parte della presidente. Perché quello sarà un momento cruciale per la continuazione dei lavori della Giunta stessa».

Le voci

Naturalmente, ha sottolineato Tunis, «non si può iniziare a lavorare sino a quando non saranno decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, l'unico elemento che può in qualche modo modificare quanto è già chiaro nel dispositivo, dell'ordinanza di ingiunzione, e cioè che quanto prima Alessandra Todde va dichiarata decaduta». Quel che è certo, secondo Alessandro Sorgia della Lega, «siamo in presenza di dilettanti allo sbaraglio e chiaramente non è semplice portare avanti la legislatura con persone che non hanno competenza neanche sul presentare un rendiconto elettorale».

Scontro FdI-M5S

A margine della seduta è intervenuto anche Paolo Truzzu (FdI): «Se Todde dice bugie ai magistrati, quante potrà dirne ai sardi?». La replica di Gianluca Mandas del M5S: «Truzzu rilascia dichiarazioni al limite della querela, dovrebbe raccontarci dei rendiconti presentati da Giorgia Meloni dopo le elezioni politiche del 2022».

Resta in piedi, intanto, l’ipotesi che l’Esecutivo regionale promuova ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione.

