Giunta, delibere su sanità e lavoro 

Quasi quaranta delibere approvate ieri nella seduta di Giunta. Tra le altre, la presidente Alessandra Todde ha richiamato l’attenzione su quelle sanitarie, a partire dalla celiachia con la nuova modalità di erogazione dei buoni per i prodotti senza glutine: dal primo luglio potranno essere fruiti oltre che nelle farmacie convenzionate, anche nelle parafarmacie, nella piccola distribuzione, nella distribuzione organizzata e nella grande distribuzione. Provvedimenti anche sul Lavoro, con la prosecuzione dei cantieri per le aziende delle aree di crisi complessa, in sostegno ai lavoratori di ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri e Ottana Energia, S&B Olmedo, Sittel e Unilever, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. «Lo abbiamo detto dal primo giorno: la Regione non lascerà più indietro nessuno». Via libera anche a a una serie di variazioni di bilancio.

A margine della riunione a Villa Devoto la governatrice si è soffermata sulla situazione del M5S, ma anche sul tema dell’assalto eolico in Sardegna. In particolare, sulle parole usate da Beppe Grillo nei confronti di Conte dopo la sconfitta elettorale, Todde si è detta «stufa di quelli che, quando si vince, la vittoria è di tutti e quando si perde è di uno solo: il M5S non è padronale, è una comunità di persone, una classe dirigente che deciderà liberamente cosa fare del proprio futuro». E stufa «di chi, in maniera estemporanea, adesso propone ricette quando si tratta degli stessi personaggi che non ho visto in campagna elettorale, forse non sono neanche andati a votare. Io ritengo che si debba fare politica con la P maiuscola, politica matura e soprattutto confrontandosi sui temi e sulla propria identità, questo percorso lo faremo, lo faremo al più presto e lo faremo con il presidente Conte».

Energia

Sulla moratoria della Giunta che approderà mercoledì prossimo in Aula: «A chi parla solo di pale eoliche ricorderei le centrali a carbone o il fatto che abbiamo un piano energetico fermo al 2016 e ricorderei che per tre anni nessuno ha aperto bocca: io ho il verbale della piena intesa che è stata data al decreto Draghi il 10 ottobre 2021, a cui non mi sembra che siano seguite proteste». E ancora: «Dobbiamo fare una transizione energetica con un energy mix che prevede rinnovabili, gas, e la chiusura delle centrali a carbone. Dobbiamo comportarci da Regione seria». Poi, «siccome insieme alle rinnovabili stiamo discutendo anche un piano di transizione energetica che comprende il gas, io vorrei vedere gli stessi approcci dal punto di vista della tutela del paesaggio e della tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda per esempio il metanodotto». Infine, «dobbiamo fare un discorso serio ed evitare strumentalizzazioni, è importante che sul tema energetico la Sardegna finalmente abbia un ruolo attivo e non si lamenti esclusivamente di decisioni prese da altri: da questo punto di vista abbiamo cambiato passo». (ro. mu.)

