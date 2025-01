Giunta comunale, staffetta in famiglia 

Nuovo avvicendamento all’interno della Giunta Garau: Gaetano Crocco, che tempo fa si era fatto da parte rimettendo le deleghe nelle mani del sindaco, torna al suo posto dopo le dimissioni della moglie, Katiuscia Garone.

La staffetta

Alla fine, si tratta di una staffetta di famiglia: Katiuscia Garone, sino all’altro giorno assessora al Benessere animale e alle Politiche sociali si è dimessa per agevolare il ritorno in Giunta del consorte, eletto nelle file del Psd’Az alle amministrative del 2021.

A Crocco, la delega al Benessere animale – già avuta in passato -, Verde pubblico e Servizi tecnologi, assessorato scorporato dall’Igiene urbana, che resterà nelle mani del sindaco.

Archiviate le uscite di Pino Baire e Katiuscia Garone, la squadra degli assessori dovrà essere completata con un’altra donna, nel rispetto della parità di genere: dopo i vari sondaggi fatti dal sindaco – su tutti quello tentato con l’ex segretaria Dem, Isabella Murtas – il nome potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.

Katiuscia Garone è ben lieta di farsi da parte: «Non l’ho mai nascosto, mi sono messa a disposizione, ma ero pronta a tornare al mio lavoro per permettere a mio marito, regolarmente eletto, di tornare in Giunta. È stata una bellissima esperienza, e sono felice di aver dato il mio contributo verso la tutela dei più deboli e degli animali».

Gaetano Crocco è pronto a rimettersi al lavoro: «Ora che gli assetti politici si sono ristabiliti, si è di nuovo ricomposta la squadra che ha vinto le scorse elezioni, sono felice di essere tornato al mio posto, sono pronto a dare il mio contributo per gestire al meglio i settori che mi sono stati affidati».

La minoranza

Dai banchi della minoranza, il consigliere Silvano Corda definisce la Giunta Garau una giostra: «Gli avvicendamenti ormai non si contano più, quelli familiari, ormai, sono diventati la normalità. Mi chiedo cosa dovremmo aspettarci, ora, magari le quote rosa verranno rispettate nominando assessora la moglie di qualche consigliere comunale. Il sindaco pigliatutto continua a fare incetta di deleghe, aggiungendo alla sua collezione anche quella all’Igiene urbana: trovo incredibile abbia chiesto anche a Isabella Murtas, ex segretaria cittadina del Pd, di entrare a far parte della sua giunta».

Il sindaco

Il sindaco Beniamino Garau è pronto a posizionare l’ultimo tassello della sua giunta: «Ho incontrato Isabella Murtas come tante altre persone di ogni schieramento, sto agendo fuori dagli schemi e a breve comunicherò il nome della nuova assessora. Con il ritorno in Giunta di Crocco si ristabilisce il volere degli elettori: chi ha seguito l’Igiene urbana ha lavorato bene, ma per il momento terrò io la delega per seguire in prima persona certi aspetti».

