«Giunta completa entro domani» 

Potrebbe arrivare già nella giornata di domani l’ufficialità della composizione della nuova Giunta. A rivelarlo è il primo cittadino Mauro Usai: «È possibile che per venerdì siano definite le figure che comporranno la nuova Giunta».

I tempi

Se così fosse, saranno stati rispettati quei tempi ipotizzati all’indomani dell’esito dello scrutinio dallo stesso sindaco. I dialoghi fra la coalizione del centrosinistra sono, e continuano ad essere, serrati. Iniziati dallo scorso martedì si protraggono anche in queste ore, ma i giochi sembrano essere definitivamente conclusi: «Si prosegue con le interlocuzioni fra le nostre forze, in un clima disteso e decisamente sereno - rivela Usai - È chiaro che certe dinamiche richiedano il tempo necessario, ma siamo quasi arrivati alla soluzione migliore».

I nomi

Massima riservatezza sui nomi dei papabili, nessuno dei possibili protagonisti ha l’intenzione di sbilanciarsi, ma rimane forte l’ipotesi, secondo alcune indiscrezioni trapelate alcuni giorni fa, che vorrebbero i nomi di Claudia Sanna, Giorgia Cherchi, Angela Scarpa, Federico Melis, Daniele Reginali, Vito Spiga e Alberto Cacciarru, quali nuovi assessori, mentre la carica di presidente del Consiglio il voto dei consiglieri potrebbe andare a Alessandro Pilurzu. Dunque tutte nomine politiche (come aveva supposto Usai all’indomani della vittoria), a parte quella di Cacciarru (primo dei non eletti della lista “Progetto per Iglesias) che potrebbe rappresentare così un’unica parentesi con delega tecnica. Qualora la nuova Giunta dovesse essere ufficializzata prima di sabato,probabile l’ipotesi che il primo Consiglio comunale del nuovo corso possa essere convocato già la prossima settimana, una dinamica quest’ultima, che spegnerebbe definitivamente anche alcune voci volenti delle frizioni all’interno della coalizione di maggioranza .

