Giunta, colloqui nel vivo Ma per trattare col Pd Todde attende i risultati 

Prima di spingere sull’acceleratore Alessandra Todde intende aspettare il verdetto della Corte d’appello. L’affermazione del Campo largo non sembra in discussione, ma il divario con Paolo Truzzu potrebbe ridursi a meno di mille voti. «Quelli che stiamo vivendo sono giorni intensi. Mentre siamo ancora in attesa dell'ufficializzazione del risultato elettorale, voglio che sappiate che il nostro impegno per la nostra terra prosegue senza sosta», ha scritto in un post la presidente in pectore. Ieri la Corte ha ricevuto l’ultimo degli otto verbali attesi, quello dell’ufficio circoscrizionale di Cagliari, e adesso provvederà a stilare quello complessivo. Per quest’ultimo passaggio potrebbero volerci fino a tre giorni, ed è verosimile che l’ufficialità dei risultati elettorali possa arrivare non prima di lunedì. Nel frattempo, scrive sempre Todde, «con le forze di coalizione stiamo lavorando per essere pronti fin dal primo giorno ufficiale a dare alla Sardegna il rilancio che merita, in tutti i settori che toccano da vicino le nostre vite: dalla salute all’economia, dai trasporti all'ambiente. Abbiamo chiare le priorità: questo è un momento cruciale e abbiamo davanti sfide ma anche infinite possibilità».

Il calendario

In questo momento, lavorare con le forze di coalizione significa incontrarle. Cosa che la presidente ha iniziato a fare da subito dopo la direzione del Pd di lunedì. Le interlocuzioni sono pressoché costanti con i Dem e adesso stanno entrando nel vivo anche quelle con i partiti minori. Ieri sera tardi, ad esempio, Todde ha avuto un colloquio con l’Alleanza Rossoverde e, a seguire, con i rappresentanti della lista “Uniti con Alessandra Todde”. Stamattina dovrebbe toccare prima ai Progressisti e poi alle delegazioni di Partito socialista e, forse, Sinistra Futura. Saranno lasciati alla fine i bilaterali formali con i partiti più grossi, compreso il M5S (a cui Todde è iscritta) che la presidente dovrebbe riunire lunedì prossimo.

Il tavolo col Pd

Infine il tavolo più importante, quello col Pd, da cui dipende gran parte degli equilibri nella prossima Giunta. Non è un caso che il confronto col Pd avvenga dopo il verdetto della Corte d’Appello che chiarirà che ne sarà seggio al momento attribuito al Psi, ma che i calcoli ufficiali potrebbero assegnare al Pd o al M5S. Nel primo caso gli eletti Dem diventerebbero dodici, nel secondo i pentastellati raggiungerebbero quota sette consiglieri (otto con la presidente della Regione). Se il Pd avrà il dodicesimo consigliere ci sarà poco di cui discutere: avrà diritto a quattro posti nell’Esecutivo, oltre alla presidenza del Consiglio regionale. Ma se il seggio ballerino sarà grillino, allora la presidente avrà più forza nelle trattative.

L’assemblea

Come Uniti per Alessandra Todde, anche Orizzonte Comune lavora per radicarsi come forza politica. Nell’ultima assemblea che si è tenuta a Tramatza, il coordinatore regionale Franco Cuccureddu ha annunciato la presentazione di liste competitive per le Comunali, a partire dalle città di Cagliari e Sassari. Cuccureddu, papabile assessore al Turismo, ha spiegato che «la fiducia di oltre ventimila sardi, il quinto posto tra le dieci liste della coalizione e l’elezione di tre consiglieri regionali è stato il miglior risultato che si potesse sperare». E che il successo più importante è stato però «quello della coalizione, e soprattutto quello della presidente Alessandra Todde a cui abbiamo, fin da subito, riconosciuto competenza, passione, equilibrio, lealtà e una grande empatia, unitamente alla capacità di entrare presto in sintonia con le esigenze e le aspirazioni dei sardi». Infine ha sottolineato che Orizzonte Comune «avrà un autorevole rappresentante in Giunta».

