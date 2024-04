Giunta, c’è l’intesa sulle deleghe ma non ancora sui nomi E resta il nodo vicepresidenza 

Il problema non sono le caselle, sono i nomi. È per questo che Alessandra Todde riuscirà a ufficializzare la squadra della nuova Giunta probabilmente solo il 9 aprile, giorno dell’insediamento del Consiglio regionale e del giuramento dei dodici assessori. Il rapporto deleghe-partiti è grosso modo definito. Il Pd dovrebbe arrivare alla guida del Bilancio e della programmazione e, quasi di sicuro, dell’Ambiente e degli Affari generali. Al Movimento Cinquestelle l’onere invece di indicare un nome per la Sanità e per il Lavoro. In quota presidente dovrebbero essere gli Enti locali e Urbanistica. L’Alleanza Verdi Sinistra dovrebbe approdare ai Lavori pubblici, mentre per i Progressisti c’è l’ipotesi dell’Agricoltura. Orizzonte Comune è proiettato verso il Turismo. Restano l’Industria, i Trasporti e l’Istruzione: uno sempre in quota presidente, gli altri due per la lista “Uniti con Alessandra Todde” e Sinistra Futura.

Nodi democratici

E i nomi? Il Pd non ha ancora fatto sintesi al suo interno. L’unica cosa pressoché certa è che Giuseppe Meloni dell’area Riformista approderà al Bilancio, mentre per una delle altre due deleghe sarà indicata una donna. Lo schema prevede che di tre caselle, due siano attribuite ai Riformisti e una Popolari. Il fatto è che le due correnti più importanti del partito propongono solo uomini. Questo lascia aperto uno spiraglio all’area più a sinistra del Pd, che invece non ha alcuna difficoltà a scommettere su donne come la vicesegretaria Maria Francesca Fantato, la consigliera comunale di Olbia Ivana Russu o altre ancora. I Dem scioglieranno le riserve entro domani al massimo.

Sempre il Pd è protagonista di uno degli altri nodi che ostacolano la chiusura del cerchio: la vicepresidenza della Regione. Per i democratici la cosa è scontata: spetta a loro e non c’è nulla di cui discutere. Ma quel posto lo chiede l’Alleanza Verdi Sinistra per il probabile assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu. Con il 4,3% Avs punta a distinguersi dalle altre sigle che avranno un solo assessorato. Alla fine dovrebbe spuntarla il Pd.

Gli altri nomi

Uno dei due nomi M5S è di certo quello di Desirè Manca, più al Lavoro che alla Sanità. Dove invece potrebbe arrivare un tecnico di area pentastellata. Se i Progressisti avranno l’Agricoltura, è molto probabile che punteranno sul consigliere Gianfranco Satta. Per il Turismo è in pole position Franco Cuccureddu di Orizzonte comune, nonostante questo nome non sia troppo gradito al Pd, e nonostante alla presidente non dispiacerebbe una donna.

Per l’Urbanistica Alessandra Todde potrebbe nominare qualcuno a lei direttamente riferibile. Ma le caselle in quota governatrice dovrebbero essere due.

Restano quelle dell’Istruzione, dell’Industria e dei Trasporti. Due di queste dovrebbero essere destinate a Uniti con Alessandra Todde e a Sinistra Futura. Per i Trasporti, in particolare, circola con insistenza il nome di Giovanni Dore. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA