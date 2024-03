Giunta, c’è il nodo consiglieri  Todde, campagna in Abruzzo  

Tra i criteri indicati per la scelta degli assessori non c’è: i consiglieri regionali chiamati a entrare in Giunta dovranno dimettersi dall’Assemblea? Non è una questione di poco conto. Stando alle indiscrezioni che trapelano, quelli in trampolino di lancio sarebbero almeno cinque. Non c’è una regola che impone di rinunciare allo scranno e nessuno dei 36 eletti del Campo largo preme perché ci sia, ma senza un freno si rischia di mandare in tilt il lavoro delle commissioni permanenti e, in alcuni casi, dell’Aula.

I nodi

Perché nei parlamentini le difficoltà sono spesso legate al mantenimento del numero legale e all’ipotesi che la maggioranza vada sotto al momento di votare i provvedimenti. Una decisione sul da farsi spetta ad Alessandra Todde. Ma non è un problema di facile soluzione perché è difficile chiedere di dimettersi a qualcuno che ha preso settemila voti. Todde potrebbe anche formalizzare la regola, lasciando però la strada aperta a eccezioni. Magari applicabili a beneficio del Pd, primo partito della coalizione. Ma in questo caso le forze più piccole sarebbero pronte a ribellarsi. Presumibilmente, la presidente in pectore sceglierà di non decidere. Oggi tra gli eletti con maggiori possibilità di guidare un assessorato c’è Giuseppe Meloni (Pd), in pole anche per la vicepresidenza della Regione. Molto quotato per i Lavori pubblici è Antonio Piu, consigliere dell’Alleanza Rossoverde, mentre per la Sanità si fa il nome del Progressista Francesco Agus. Altro criterio non contemplato nello schemino illustrato nella riunione di coalizione di lunedì scorso: chi non è stato eletto può essere chiamato in squadra? Senza una regola si rischia la corsa sfrenata al posto di chi non è riuscito a diventare consigliere. Ma anche in questo caso, decidere è difficile, se è vero che alcuni non eletti sarebbero molto favoriti per l’ingresso in Giunta. L’esempio è Anna Maria Busia (Pd) per gli Affari generali.

In Abruzzo

Sono problemi che Todde dovrà affrontare subito, considerando che entro lunedì è previsto che tutti i partiti facciano tre nomi per altrettanti assessorati, e che entro circa tre settimane la squadra dovrà essere completata. Subito, non appena sarà terminata la campagna in Abruzzo che ha visto la governatrice in pectore impegnata in prima linea nel sostegno al candidato del Campo largo Luciano D’Amico. La posta in gioco è altissima: se il centrodestra perde di nuovo, Alessandra Todde rappresenterà colei che ha inventato la ricetta per battere il partito della premier Giorgia Meloni.

Ieri l’esponente M5S è stata ospite a L’Aria che tira su La 7 («In Abruzzo assistiamo a una sfilata di ministri perché Marsilio non ha nulla da dire») e il giorno prima a Piazza Pulita. Proprio a Corrado Formigli ha ricordato che in passato votava Psd’Az, un partito con ideali diversi «da questa espressione orrenda del partito interpretata da Solinas», e che «non dipendo dalla politica e questa è una libertà, potrei vivere di altro, ho pagato di tasca mia gran parte di questa campagna elettorale».

