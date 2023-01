Giunta Cannas, aria di rimpasto 

I confronti degli ultimi giorni tra il sindaco e alcuni assessori sarebbero stati abbastanza accesi. Più di uno si sarebbe risentito per le accuse ricevute sull’operato nel corso del mandato, il secondo di fila per il primo cittadino. Anche i rapporti, che fino a qualche tempo fa erano considerati solidi e di massima fiducia tra Cannas e alcuni fedelissimi, starebbero vacillando. Al punto che il sindaco, nel tentativo di riportare un clima sereno nel gruppo, starebbe pianificando un rimpasto nell’esecutivo. Soluzione che metterebbe in bilico la posizione dei cinque assessori. Non è detto che nei prossimi giorni Cannas non prenda la situazione in mano e riveda la Giunta. È un’ipotesi, benché gli equilibri sfaldati in maggioranza potrebbero anche provocare altri scenari. C’è un dato amministrativo che apre alla riflessione: nel 2023 non risultano ancora, almeno ufficialmente, delibere di Giunta.

C’è aria di crisi nella maggioranza di Tortolì. All’interno del palazzo di via Garibaldi covano malumori che, stando alle indiscrezioni filtrate ieri, sarebbero piuttosto marcati. Tanto che il sindaco, Massimo Cannas, in carica senza sosta da nove anni, starebbe pensando a un rimpasto in Giunta per placare i mal di pancia di qualche componente senza delega.

L’ultima settimana ha lasciato in eredità strascichi pesanti nei rapporti politici del gruppo di maggioranza. Diversità di vedute sulle linee programmatiche e alla distribuzione di incarichi, rivendicati dalla frangia di consiglieri scontenti che male ha sopportato quattro anni con un ruolo marginale nell’attività amministrativa.

Gli scenari

La continuità

Un rimpasto a un anno e mezzo dalla scadenza naturale del mandato sarebbe una vera e propria novità nella gestione politica del sindaco Cannas, che non ama cambiare in corsa. Lo dice la sua storia da sindaco. Dal 2014 al 2019 il quintetto di assessori era composto da Laura Pinna, Isabella Ladu, Fausto Mascia, Walter Cattari e Stefania Vargiu, quest’ultima integrata in squadra un anno e mezzo dopo le elezioni. Cattari è uno dei “senatori” del gruppo Cannas: è l’unico a essere stato confermato anche nel secondo mandato.

