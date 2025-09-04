Giunta bocciata al Tar, è caos politico  

Il clima politico cittadino si riaccende dopo la sentenza del Tar che il 29 agosto ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune. Una vicenda complessa, che intreccia questioni legali, amministrative e finanziarie, e che rischia ora di pesare in maniera significativa sulle casse dell’ente. E che infiamma il Consiglio con la minoranza già all’attacco.

La storia

Tutto è nato per due ordinanze sindacali emesse per l’abbattimento di alcuni alberi che, secondo quanto riportato negli atti, avrebbero causato danni a un fabbricato di proprietà di Pietro Pischedda, in località San Pietro, nei pressi della Cattedrale romanica, oltre che a un motocoltivatore. Pischedda, dopo aver chiesto senza successo un risarcimento, si era rivolto al Tar lamentando di non essere stato messo in condizione di conoscere con certezza la data e l’ora di adozione delle ordinanze comunali. La sentenza del Tar ha dato ragione al cittadino, obbligando il Comune a garantire l’accesso agli atti entro 30 giorni e condannando l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.500 euro.

I costi

Ma il nodo più critico, sollevato ora in una interpellanza dai capigruppo di opposizione “Bosa cambia Bosa” e “Bosa noi ci siamo” riguarda i costi complessivi della difesa legale. La Giunta ha conferito incarico a un avvocato per la propria rappresentanza in giudizio, impegnando la somma di 9mila 338,37 euro per le spese legali. Una cifra che, apre lo scenario di un possibile debito fuori bilancio. È proprio su questo punto che i consiglieri Campus e Masala chiedono chiarimenti. «È incredibile – afferma Alessandro Campus – che un cittadino debba rivolgersi al Tar per ottenere atti amministrativi che invece gli spettavano di diritto. Questo comportamento ha esposto l’Ente a una condanna e a spese che potevano essere evitate». Sulla stessa linea Angelo Masala: «Non solo il Comune è stato condannato a rifondere le spese di giudizi ma ha anche impegnato oltre 9mila euro per l’assistenza legale. È doveroso capire perché non si sia scelta la strada del dialogo e della trasparenza». Gli interrogativi posti dall’opposizione sono molteplici: perché la documentazione richiesta dal cittadino non è stata consegnata integralmente, evitando così il contenzioso? Con quali risorse si intende far fronte sia al pagamento delle somme stabilite dal Tar sia agli oneri per l’assistenza legale? E, soprattutto, quali sono le responsabilità politiche e amministrative che hanno condotto a questa situazione.

