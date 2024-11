Giunta, Bartolazzi ancora a rischio 

Il congresso del M5S ha rafforzato la posizione di Alessandra Todde, ma agli occhi dell’alleato Pd non passano inosservati gli insuccessi elettorali del movimento che, nonostante questo, in Giunta ha una delegazione importante. La presidente della Regione ha sostenuto la linea Conte fin dall’inizio, e sul garante Beppe Grillo non le ha mai mandate a dire. Solo due giorni fa, a margine della visita lampo di Giorgia Meloni, l’ha definito «un bambino che vuole portarsi via il pallone». Sul piano della comunicazione la governatrice è molto forte: «Anche la coalizione che guida la Regione esce rinvigorita dall’esito della costituente», aveva detto domenica scorsa. Rinvigorita perché il nuovo corso del M5S legittima le alleanze. Tuttavia – ragionano alcuni esponenti dem – resta il fatto che i risultati elettorali del movimento sono quelli che sono. Deludenti. E dal punto di vista del Pd, inizia a sembrare irragionevole che il partito della presidente sia quello maggiormente rappresentato nell’Esecutivo.

In agenda

«Nessun rimpasto in vista», ha già chiarito Todde. Ma non è detto che tutti nella sua coalizione siano d’accordo, a partire dall’alleato che ha preso il doppio dei voti alle scorse regionali. «Non necessariamente la narrazione della presidente coincide con la realtà delle cose», spiega un consigliere di maggioranza. Il malcontento negli ospedali non si controlla più, e tutta la questione sanitaria – «l’emergenza delle emergenze», l’ha definita la stessa presidente – è finita in coda nell’agenda del Consiglio regionale che, su sollecitazione della Giunta, ha dato la precedenza al disegno di legge sulle Aree idonee. Tanto che c’è chi spinge per intervenire con la legge per il commissariamento delle Aziende sanitarie già prima della Finanziaria. Questo significherebbe ricorrere all’esercizio provvisorio che questa maggioranza ha sempre dichiarato di voler evitare, ma ormai messo in conto dalla Giunta stessa. E in ogni caso, anche volendo accelerare sui commissariamenti delle Asl, a che punto è la riscrittura del testo già approvato in Giunta e mai entrato in commissione?

Le ipotesi

Alla guida della Sanità c’è Armando Bartolazzi, professore romano criticato in più di un’occasione dagli stessi partiti del Campo largo. La sua, nonostante il suo sponsor principale sia Giuseppe Conte, resta la poltrona più a rischio. Un tagliando è da escludere entro la fine dell’anno. Probabilmente la presidente vorrà aspettare l’approvazione della prima manovra della legislatura, prima di decidere se sia il caso di rivedere la sua squadra. Il toto nomi per il dopo Bartolazzi però non aspetta. Se la casella deve rimanere nell’orbita M5S si pensa già a una figura politica: l’attuale assessora al Lavoro Desirè Manca, in questo periodo particolarmente vicina alla governatrice, o magari il capogruppo pentastellato Michele Ciusa. Il Pd potrebbe puntare i piedi e rivendicare questo assessorato a cui non aspirava in occasione delle prime trattative dello scorso aprile. Tra i dem si fanno i nomi dell’ex presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau ma anche del deputato Silvio Lai. In alternativa alla guida dell’assessorato, il Pd chiederebbe almeno la direzione generale. Sullo sfondo, per l’assessorato di Bartolazzi, è sempre papabile il nome di Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti. E a proposito di Progressisti, è dell’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta l’altro posto a rischio.

