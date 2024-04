Giunta, arrivano subito i diktat 

Da anello debole della coalizione a primo partito (al pari dell’Udc) nell’arco di 24 ore. Forza Italia ha spiazzato tutti con l’inaspettato ingresso nelle fila azzurre degli ormai ex Prospettiva Aristanis Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi. Perché le premesse andavano in tutt’altra direzione.

Centro 20Venti

Che i tre fossero in cerca di una casa “strutturata” lo aveva dichiarato poche settimane fa il capogruppo Gianfranco Licheri. Ma la candidatura di Paolo Angioi alle Regionali sotto il simbolo di Sardegna al Centro 20Venti avevano fatto pensare ad un naturale approdo nel partito di Stefano Tunis.

«Le interlocuzioni ci sono state - conferma il coordinatore provinciale, Marco Efisio Pisanu - ci è stato chiesto tempo. L’idea che mi sono fatto, è che abbia prevalso la convinzione di avere più opportunità politiche in un partito strutturato». Tradotto, la possibilità di ottenere uno spazio all’interno della Giunta. La stessa di cui fino a poche settimane fa i dissidenti chiedevano l’azzeramento con giudizi non proprio clementi sull’operato dei singoli assessori.

Obiettivo azzurro

«Al momento non abbiamo affrontato il discorso - frena il commissario provinciale di Forza Italia, Gigi Mureddu - Il nostro obiettivo è portare avanti un progetto di ampio respiro che punti al rafforzamento della maggioranza».

Diktat Udc

D’altra parte nessuno tra gli alleati è disposto a cedere di un millimetro, a cominciare dall’Udc che conta quattro consiglieri, due poltrone in Giunta e presidenza dell’Assemblea civica. «I nostri assessori e le nostre deleghe non si toccano - mette le mani avanti il capogruppo dell’Udc, Vincenzo Pecoraro - se il sindaco dovesse decidere di azzerare l’esecutivo, rischiamo di andare a casa».

«Siamo sereni»

Idem in casa Fratelli d’Italia, dove il coordinatore cittadino ostenta serenità. «Paradossalmente l’ingresso di Licheri, Tatti e Angioi in Forza Italia ci mette in una condizione di assoluta tranquillità. I due partiti hanno un patto inossidabile a livello nazionale, non ci saranno mai frizioni», commenta Fulvio Deriu.

Lo scenario

Resta da capire come i tre dissidenti, che da tempo non accordano il loro sostegno alla maggioranza, si comporteranno in Aula nella nuova veste consegnata al commissario provinciale nonostante l’atteggiamento di chiusura manifestato a margine del vertice regionale in occasione del passaggio di consegne tra il segretario uscente Ugo Cappellacci e quello nuovo Pietro Pittalis. «Ho dichiarato che Forza Italia non è un taxi, ma non era riferito né a Prospettiva Aristanis, né ai consiglieri di Oristano al Centro (allora ancora in Sardegna al Centro 20Venti) quanto alla presenza in sala del presidente dell’Assemblea civica Peppi Puddu. Non ci piacciono le imbucate e non abbiamo porte girevoli», precisa Mureddu. Eppure, al Grand Hotel degli Scolopi tenere il conto dei cambi di casacca è quasi un lavoro a tempo pieno.

RIPRODUZIONE RISERVATA