Giunta, al via le grandi manovre 

Da ieri a Nuoro sono iniziati ufficialmente gli incontri per la formazione della nuova giunta comunale guidata dal neoeletto sindaco Emiliano Fenu. Le trattative si preannunciano complesse, con i soliti nodi da sciogliere: garantire un equilibrio tra rappresentanza politica e competenze, in una maggioranza composita che deve trovare la quadra tra varie anime e richieste.

Manovre e sorprese

Il Pd, forte del risultato elettorale come forza più votata, rivendica almeno tre assessorati. I 5 Stelle, partner fondamentali della vittoria, ne reclamano due. In questo scenario, non si esclude l’ipotesi che qualcuno possa chiedere di azzerare tutte le nomine in enti e partecipate, come l’Atp e Consorzio per il Cip, in modo da rimettere tutto sul tavolo e ridiscutere le caselle in chiave unitaria. Tra le sorprese, la possibile investitura di Stefano Ferreli, attualmente in Regione, che potrebbe lasciare il suo incarico per entrare in giunta. Sul fronte 5 Stelle, si fa il nome anche di Paola Siotto, con un ruolo di primo piano. Natascia Demurtas, (Pd), è data in corsa per un assessorato di peso, probabilmente con deleghe allo Sport e patrimonio. Il Pd punta forte anche su Lavori pubblici, spingendo la componente riformista che ha sostenuto la lista “Dem”. In alternativa, il partito potrebbe rivendicare la delega al Bilancio, con il nome di Irene Melis, conservando la (quasi) certezza dell’incarico a presidente del Consiglio di Elia Carai, il più votato di tutti.

La spinta dei piccoli

Anche l’assessorato alla Cultura è oggetto di attenzioni: Giulia Corda (Avs) è in riflessione su una sua possibile investitura, così potrebbe aprirsi uno spazio per Paola Siotto dei 5 Stelle all’Isre. Sulla casella, (Cultura) si affaccia anche il nome di Giovanni Cossu, di Sinistra Futura. I Socialisti osservano con interesse e puntano a una rappresentanza per Marco Zedda. “Uniti per Fenu”, spera in un doppio assessorato: per Francesco Guccini ed Eleonora Angheleddu. Infine, nella “fantapolitica”, si ipotizza che Fenu possa chiedere a Giovanni Pirisi – commissario uscente – di restare come capo di gabinetto. Pirisi, dopo un anno intenso, non avrebbe volontà di restare. Le trattative sono appena iniziate. L’obiettivo del sindaco Fenu è costruire una giunta solida, competente e rappresentativa. Trovare la sintesi tra le varie anime politiche non sarà semplice.

