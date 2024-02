Giunta al lavoro per formare i giovani 

Non solo delibere e ordinanze. L’amministrazione è al lavoro per istituire il Consiglio comunale dei ragazzi. Un progetto voluto e portato avanti anche in collaborazione con l’ufficio dei Servizi sociali. Questo non sarà parte integrante per la creazione delle liste e programmi, ma per la formazione dei 40 ragazzi coinvolti nell'iniziativa. A partire dai prossimi giorni un gruppo specializzato (costituito dall’assistente sociale Giannina Busia, dalla psicologa Giulia Carta e da diversi educatori professionisti della cooperativa Passaparola) una volta alla settimana incontrerà i ragazzi.

Durante diverse attività laboratoriali i giovani svilupperanno capacità di progettazione e comunicazione. L’obiettivo è rafforzare la loro appartenenza alla comunità. Ma non solo. Con la stretta collaborazione della scuola i ragazzi seguiranno in classe lezioni di educazione civica soffermandosi sull’organizzazione dello Stato e degli enti pubblici. La creazione delle liste e dei programmi è la fase successiva a questo percorso che permetterà agli studenti di prendere coscienza sul lavoro che faranno. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA