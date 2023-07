Giunta, al centrosinistra 4 poltrone  

Sembra proprio che si stia passando a uno stadio successivo: la formazione della Giunta allargata. La fumata bianca di due giorni fa dopo il primo incontro tra i nove consiglieri di minoranza, il sindaco e alcuni partiti che a giugno 2022 avevano vinto le elezioni (Sardegna al Centro 20venti, Psd’Az, Forza Italia e Riformatori) è ormai superata. Nel senso che la nascita di una nuova maggioranza consiliare sembra cosa fatta. Tanto che inizia a prendere corpo la squadra di governo, con tre poltrone che vanno al “centro del centrodestra” e le altre quattro al centrosinistra. Gli esclusi (Fratelli d’Italia, Udc e i tre che in Consiglio avevano dato vita al gruppo Prospettiva Aristanis) saranno gli unici esponenti della nuova opposizione anche se i segretari cittadini continuano a non capire, almeno ufficialmente, il motivo di questa scissione in casa.

Ipotesi Giunta

I quattro partiti di maggioranza difficilmente cambieranno i nomi dei tre assessori sui quali puntano. Simone Prevete (Psd’Az), Luca Faedda (Forza Italia) e Ivano Cuccu (Sardegna al Centro 20/venti) non solo hanno il via libera dai rispettivi gruppi consiliari ma sembra che ci sia l’approvazione anche del centrosinistra. PD, Aristanis, Oristano più, Oristano democratica e possibile invece si sono presi tempo per decidere su chi puntare per affidare le quattro cariche assessoriali, anche se Sergio Locci pare si sia auto-escluso.

Gli esclusi

Intanto le segreterie politiche di Fratelli d’Italia ed Udc, insieme al gruppo consiliare Prospettiva Aristanis, ribadiscono quel che vanno dicendo da tempo. «Esiste la volontà di portare avanti, con le altre forze che hanno contribuito all’elezione dell’attuale sindaco, il programma elettorale che ha portato alla vittoria la coalizione di centrodestra. Non capiamo la scelta del sindaco di voltare le spalle a una parte della maggioranza che lo ha eletto, per rivolgersi a coloro che hanno perso le elezioni. Noi ci sentiamo la parte “viva e attiva” della cittadinanza e lo abbiamo dimostrato con la nostra presenza in Aula giovedì scorso e con quella di ieri. D’altra parte non riusciamo a capire come, una semplice trattativa per l’allargamento della maggioranza, possa essere sfociata in una crisi politica di questa portata». I segretari ricordano come al sindaco «non siano mai mancati i numeri e i voti per portare avanti il programma della coalizione e approvare tutte le proposte avanzate dalla Giunta comunale. Riteniamo dunque che la soluzione migliore sia quella di rispettare il responso elettorale, tentando il ripristino della maggioranza originaria».

Ieri in Aula

In questo clima ieri si è aperta, e chiusa dopo 20 minuti (di cui 15 trascorsi per la conferenza di capigruppo), l’assemblea civica. Erano 15 i presenti, per cui il presidente del Consiglio Peppi Puddu ha chiuso la seduta «visto che, con la crisi in atto, è inopportuno procedere». Prossima assemblea? «La data si concorderà con il sindaco», ha precisato Puddu.

