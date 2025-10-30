VaiOnline
Orgosolo.
Giunta a pezzi in Aula: il vicesindaco vota no come la minoranza 

Il parco intercomunale di Su Suercone spacca la maggioranza a Orgosolo e il sindaco Pasquale Mereu va sotto di un voto nel Consiglio comunale di ieri sera, con decine di cittadini riuniti nella sala del Municipio. Contrario all’idea del parco con i comuni di Oliena, Dorgali e Urzulei e con Forestas, il vicesindaco Gian Nicola Taras. Assenti l’assessore ai Lavori pubblici Gian Battista Manca e i consiglieri Giuseppe Rendini, Claudia Manca e Giovanni Floris. Dall’opposizione i voti contrari dell’ex primo cittadino Dionigi Deledda, di Antonio Pasquale Devaddis, Nicola Garippa, Pasquale Lovicu. Nella seduta aperta dal sindaco Mereu, la lunga relazione dell’assessora all’Ambiente Anna Sale, seguita da vari interventi. «Capisco la comodità di affidare a Forestas la gestione del parco, ma non ne condivido l’opportunità - ha detto Garippa -. Si sarebbe dovuto fare uno sforzo per informare meglio i cittadini su questa fase». Sulla stessa direzione Deledda, che ha reputato «assurdi i metodi di dibattimento sul progetto con proposte calate dall’alto».

«Siamo stati costretti ad avere Forestas come capofila anche a seguito delle gravi carenze d’organico dei nostri Comuni negli uffici tecnici. Il nostro ruolo è di prima fila e non di secondo ordine», ha sostenuto Mereu. Taras è in forte polemica con l’assessora Sale: «Il Supramonte è casa nostra ed è la nostra storia e identità. Servono visione, identità e cautela. Credo nel dialogo con i Comuni vicini e nella tutela coordinata. Ma collaborazione non significa cedere sovranità e ridurre autonomia gestionale. Qui mancano meccanismi decisionali e chiarimenti su flussi economici». In conclusione il sindaco si è detto «rammaricato per le accuse ricevute sulla scarsa difesa del territorio. Ci ho sempre messo la faccia».

