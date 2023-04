Giunta, 22 delibere al mese 

Non tutti i settori viaggiano allo stesso ritmo, anche in virtù delle deleghe ricoperte. Scorrendo l’elenco dei documenti, non meraviglia quindi che quasi la metà delle delibere rechi la dicitura “su proposta del sindaco” che ha tenuto per sé bilancio, programmazione, personale, polizia urbana, servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità.

Non è l’unico parametro che determina l’incisività dell’azione amministrativa, ma il resoconto delle delibere licenziate nei primi 8 mesi di Giunta, è comunque un dato oggettivo attraverso il quale “pesare” il lavoro svolto dalla squadra di Massimiliano Sanna. Perché aldilà delle intenzioni e delle volontà, sono i provvedimenti esecutivi a permettere ai singoli assessorati di intervenire nell’amministrazione della città.

I numeri

Dal 6 luglio (data della prima delibera) e fino al 31 marzo scorso, l’esecutivo di centrodestra si è riunito attorno al tavolo ovale di palazzo Campus Colonna trentanove volte e ha firmato in tutto 179 delibere: 124 da luglio a dicembre 2022, 55 nei primi tre mesi del 2023.

Non tutti i settori viaggiano allo stesso ritmo, anche in virtù delle deleghe ricoperte. Scorrendo l’elenco dei documenti, non meraviglia quindi che quasi la metà delle delibere rechi la dicitura “su proposta del sindaco” che ha tenuto per sé bilancio, programmazione, personale, polizia urbana, servizi sociali, plus, politiche abitative, associazionismo, pari opportunità.

I più attivi

Dal punto di vista “cartaceo” l’assessorato più produttivo è quello ai Lavori pubblici, con 37 delibere firmate da Simone Prevete tra atti di indirizzo per la progettazione, interventi e cantieri da avviare. Segue il dipartimento allo Sport, diretto da Antonio Franceschi: nel 2022 ha proposto 19 provvedimenti. In molti casi, però, si tratta di patrocini gratuiti ad eventi. Seguono il settore Cultura guidato da Luca Faedda, e leggermente staccati quello all’Ambiente di Maria Bonaria Zedda e alle Attività Produttive Rossana Fozzi. Fanalini di cosa l’assessorato ai Servizi Sociali (dove in dieci mesi ci sono stati tre cambi di poltrona) e all’Urbanistica, con provvedimenti che si contano sulle dita di una mano.

«Risultati a breve»

«Il rapporto tra numero di delibere e attività amministrativa non è correlato - chiarisce subito il sindaco, Massimiliano Sanna - stiamo dando gambe a tutta una serie di obiettivi contenuti nelle Linee programmatiche, i risultati si vedranno nei prossimi mesi».

La spendita delle risorse del Pnrr assorbe buona parte delle energie degli uffici «ma non trascuriamo altre partite importanti: su tutte il mercato civico di via Mazzini e la sistemazione di strade e marciapiedi. Il dialogo con la Regione è costante», aggiunge Massimiliano Sanna.

Il nodo “Servizi sociali”

Non nega i ritardi sui Servizi sociali il capogruppo dell’Udc, Vincenzo Pecoraro: «È un settore fondamentale, ecco perché fin dall’inizio il partito premeva perché il ruolo fosse assegnato a Carmen Murru, persona competente che già conosceva la materia. Sono certo che recupererà il temo perso». Sulla “velocità di crociera” dell’esecutivo è positivo il giudizio del capogruppo di Sardegna 20Venti, Giuliano Uras: «Dopo una partenza a rilento ora si lavora a pieno ritmo».

