Giuni Russo, l’Isola non ti dimentica 

Era il 14 settembre 2004, quando Giuni Russo ci lasciava. Icona unica nel suo genere e voce straordinaria, capace di toccare profondità inaudite in brani come “Morirò d’Amore” e nel sodalizio con la poesia di Battiato, così come inebrianti leggerezze in hit del calibro di “Alghero” o “Un’estate al mare”, l’artista verrà omaggiata questa sera, all’Auditorium della Nuvola di Roma, per la rassegna Eur Culture, con il concerto “Voci Parallele”. Una produzione di Imarts e della sassarese Maria Antonietta Sisini, produttrice, musicista e compagna di vita di Giuni. Sul palco una squadra di grandi nomi tra cui Paolo Fresu, i Tenores di Neoneli, Alice, Antonella Ruggiero, Arisa, Irene Grandi, Ron, Rita Pavone, Simone Cristicchi, Filippo Graziani e Tiziano Ferro che interverrà in video.

Concerto, il cui ricavato verrà devoluto all’associazione Vidas, che diventerà un disco. «Questa iniziativa ce l’avevo nel cuore da tempo», racconta Sisini. «Tanti cantanti di grande calibro, riuniti per celebrare Giuni, una immensa gioia e un’enorme soddisfazione artistica. Alla Vidas, sarò sempre riconoscente, mi ha aiutato molto nell’assistenza a Giuni».

Sul palco ci saranno anche i Tenores di Neoneli e Paolo Fresu, che legame avevano con Giuni?

«Non posso anticipare nulla sulla scaletta, ma saremo orgogliosissimi della nostra Sardegna, ci regaleranno emozioni fortissime. Giuni da lassù ne sarà felice! Ci tenevo ad averli sul palco e li ringrazio di cuore per aver accettato con entusiasmo. Abbiamo già collaborato con Fresu nel 2011 nell’album di arie da camera “A casa di Ida Rubinstein 2011”, il suo contributo ha davvero impreziosito un album già unico nel suo genere. Quando era in vita, Giuni avrebbe amato tanto cantare insieme ai tenores sardi, ma non ha fatto in tempo. Io ho scelto i Tenores di Neoneli e la loro esibizione mi ha lasciato senza fiato, è proprio ciò che Giuni voleva realizzare».

La loro presenza testimonia l’amore di Giuni per la Sardegna.

«Sì, mi raccontava che da piccola a scuola c’era la cartina dell’Italia e lei rimaneva incantata contemplando la Sardegna, chiedendosi: chissà come è bella! E in effetti quando la visitò per la prima volta nel ’70 se ne innamorò, diceva sempre di essere due volte isolana. Volle costruire anche una casa in Gallura e ne volle comprare una a Sorso, mio paese natale, per la mia mamma, che per Giuni è stata una figura molto importante».

Con Giuni ha condiviso la vita, il suo ricordo?

«Il ricordo di tutta una vita, 36 anni! Non riesco a sintetizzare. Non scorderò mai e mi mancano le sue battute esilaranti, la sua simpatia».

La sua eredità artistica è indelebile e vivida.

«Non si fermava mai, sempre alla ricerca di nuove sonorità, ha incessantemente studiato canto per migliorarsi, anche se è evidente che non ne avesse bisogno. Unica anche la sua intelligenza artistica. Era consapevole che l’artista ha il dovere di evolvere e non involvere. La sua musica comunica ancora oggi alle nuove generazioni, la sua arte è senza tempo. È da esempio a tanti artisti emergenti, che mi scrivono tutta la loro ammirazione».

Sul palco ci saranno tanti grandi nomi.

«Li abbiamo scelti con cura. Ognuno di loro ha un’affinità artistica con Giuni e in alcuni casi si tratta di lunghe e care amicizie».

Martedì, i giardini di Corso Garibaldi, a Milano, le verranno intitolati.

«È un luogo bellissimo, a Brera, Giuni ha vissuto molti anni in corso Garibaldi con mia madre e me a partire dal ’69. E la sua vita si è conclusa in via Varese, in angolo con corso Garibaldi. Non avrebbero potuto scegliere luogo migliore».

