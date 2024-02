«Giungla di contratti per risparmiare: nessuna formazione» 

Si spera sempre che sia l’ultima vittima, ma si sa che così non sarà. Perché non può esserlo, in un’edilizia che troppo spesso è una giungla, in cui le regole sono violate e si mandano a svolgere attività pericolosissime persone impreparate, ignare di che cosa devono fare per non morire nei cantieri. Ieri la tragedia di Olbia, che purtroppo sposta poco il fenomeno dei morti in edilizia: uno ogni due giorni, in Italia, secondo uno studio dell’Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre (Cgia), e a molti di questi martiri del lavoro nemmeno è applicato il contratto degli edili. Il dato generale sardo fa paura: 25 morti sul lavoro l’anno scorso, cioè due al mese. E nel 2022 erano stati 31. Ora la morte della morte a Olbia dell’operaio kosovaro registra la reazione dei sindacati dell’edilizia. Che troppo spesso uccide.

Il “dumping” contrattuale

«L’applicazione di contratti nazionali impropri di lavoro è una violazione gravissima», si arrabbia Erika Collu, segretaria regionale della Fillea (edilizia) Cgil: «Si chiama dumping contrattuale e le imprese lo fanno per risparmiare». Non è una retribuzione più bassa, a creare il pericolo di un incidente mortale sul lavoro: «Certo che no», conferma Collu, «però il contratto dell’edilizia prevede la formazione obbligatoria per sedici ore prima dell’assunzione. Confermo i dati della Cgia di Mestre: in un caso su tre, ai morti nell’edilizia è applicato il contratto dei metalmeccanici. Il dumping contrattuale è una piaga che denunciamo da almeno dieci anni e succede anche in Sardegna».

La corsa al risparmio

Perché applicare un contratto da metalmeccanico a un operaio dell’edilizia? «Quello edile è più costoso», allarga le braccia Marco Ambu, segretario regionale della Filca Cisl, «in quanto retribuisce anche le ferie e la pausa natalizia, e poi prevede il sistema della formazione professionale. Sono costi», aggiunge Ambu, «e specialmente negli appalti pubblici la guerra tra imprese per l’aggiudicazione si combatte soprattutto sul ribasso d’asta: più alto è lo sconto che si fa, minore è il guadagno e questo poi si ripercuote sulle maestranze, inquadrate con un contratto improprio e quindi senza formazione professionale contro gli incidenti sul lavoro. Se poi l’opera è prevalentemente un giardino, a lavorare col cemento si può finire anche con un contratto del settore agricoltura».

Operai impreparati

Si cerca di sensibilizzare i lavoratori dell’edilizia sul pericolo che deriva dal lavorare senza formazione, com’è avvenuto anche nel caso del crollo delle parti di costruzioni nel cantiere della Esselunga a Firenze: «Per quell’opera lavorano 31 imprese diverse con una miriade di contratti diversi e c’erano sovrapposizioni . Ha ragione la Cgia: ci sono installatori di pompe di calore utilizzati come e manovali», sbuffa Gianni Olla, segretario regionale della Feneal Uil della Sardegna, «e senza conoscere le regole di sicurezza. Il dumping contrattuale è una piaga, ma lo è anche il subappalto a cascata: se un’azienda vince una gara, non le si può consentire di aprire una catena di subappalti che si mangia tutto il margine, e a quel punto l’impresa deve risparmiare e lo fa sulla sicurezza»: su questo, concordano le sigle degli edili di Cgil, Cisl e Uil. Ritengono che le violazioni nell’attribuzione dei contratti siano spesso fatali, e si infuriano per la mancanza di controlli: prima di tutto del committente, che è tenuto a farli, e poi degli ispettori del lavoro.

Sotto terra sono sempre di più. A finirci per prime, sono state le regole.

