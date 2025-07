«Giungla da bazar sul lungomare» 

Da vetrina turistica a bazar a cielo aperto. Sul lungomare di Torregrande ogni estate la scena si ripete: bancarelle che si “accampano” senza regole, furgoni, roulotte e chioschi improvvisati che invadono spazi pubblici e piazze, attività ambulanti che si trasformano in presìdi stabili, con tanto di tende piazzate direttamente sull’arenile.

Il tutto sotto lo sguardo impassibile della Torre spagnola, simbolo storico della borgata, schiacciata ora da palchi, ora da tappeti elastici e strutture mobili appoggiate finanche alla sua muratura. Ogni anno si prova a reagire: qualche blitz dell’Amministrazione, qualche sgombero d’urgenza, l’illusione di un giro di vite. Ma dopo lo “scossone”, il caos torna a regnare indisturbato: dietro la facciata della Bandiera blu, si nasconde una realtà fatta di improvvisazione e occasioni mancate.

La denuncia

E la denuncia, questa volta, non arriva dai banchi consiliari dell’opposizione ma da una parte della stessa maggioranza che governa il Comune di Oristano. I tre consiglieri dell’Udc, Antonio Iatalese, Vincenzo Pecoraro e il presidente del Consiglio Peppi Puddu (che figura assieme al sindaco tra i destinatari del provvedimento) hanno firmato una mozione urgente che fotografa apertamente una situazione fuori controllo: bancarelle abusive che occupano stabilmente la passeggiata senza permessi, in totale contrasto con la delibera di Giunta dell’8 aprile 2025, che vietava espressamente l’uso della piazza della Torre per spettacoli e installazioni mobili.

La beffa

Ma la beffa più evidente è il doppio binario su cui si muove la gestione degli spazi pubblici: da una parte il far west dei commercianti abusivi, dall’altra chi, per fare cultura e intrattenimento legale, deve sborsare cifre importanti. Un esempio? L’associazione culturale Eleonora, che da anni assieme al Centro commerciale naturale della borgata anima l’estate oristanese con eventi e spettacoli sul lungomare, paga regolarmente il suolo demaniale. «Circa dodicimila euro per soli due mesi», faceva sapere poche settimane fa la presidente, Milena Carta. Un sacrificio economico enorme, che stride clamorosamente con la presenza, quotidiana e impunita, di bancarelle non autorizzate che occupano lo stesso spazio senza versare un euro.

Il caos

I consiglieri Udc parlano «di giungla commerciale incontrollata, di assenza di una visione strategica», e chiedono un cambio di passo radicale. Nella mozione sollecitano «verifiche urgenti, controlli rafforzati, un regolamento chiaro per spettacoli e strutture mobili, e soprattutto un piano di rilancio che parta dall’approvazione del Piano di utilizzo del litorale e dalla revisione del Piano particolareggiato». Obiettivo: restituire a Torregrande una vocazione turistica autentica «che metta al centro il paesaggio, la qualità urbana e il rispetto del patrimonio». Non più una località stagionale in balìa del caso, ma un luogo curato, ordinato, accogliente. E soprattutto in regola.

