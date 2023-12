Giulio Biddau: «Bach e i Nirvana non sono poi così lontani» 

«La musica è un ponte che unisce le persone e supera le barriere linguistiche e culturali». È da quest’idea che nasce il nome dell’associazione Ponticello di Giulio Biddau. Il pianista cagliaritano ha voluto omaggiare la sua terra creando un progetto che si propone di sostenere l’attività di artisti sardi fuori dall’Isola e di offrire proprio un collegamento ad alcuni giovani talenti i cui nomi, altrimenti, sarebbero esclusi dai circuiti isolani. È da martedì 2 maggio, e fino a oggi, che l’associazione ha portato nelle sale di Palazzo Siotto, a Cagliari, il festival “Musiche tra le righe”.

In chiusura, questa sera alle 20.30, un recital tra classico e jazz, del pianista Scipione Sangiovanni. «Quello di oggi è un tentativo di crossover: il pianista proporrà un repertorio che alterna musica barocca, jazz e rock. Sia io che il pianista abbiamo l’aspirazione di cercare nuovo pubblico. Far avvicinare alla musica classica persone avvezze ad altri generi. La scommessa è questa: che qualcuno venga con la curiosità di ascoltare i Nirvana e si ritrovi ad apprezzare Bach».

Una vita dedicata alla musica, quella di Biddau: «Devo tutto a mia nonna. Aveva un pianoforte in casa è così a 7 anni ho avuto il primo approccio con lo strumento che, da lì, è diventato una parte fondamentale della mia esistenza. Ho iniziato gli studi a Cagliari ma poi la musica mi ha portato a viaggiare per il mondo. Nel 2012, quando giravo tra Berlino, Parigi e Zurigo, è nata l’idea dell’associazione. Ho sempre avuto il desiderio di tenere un ponte con la mia città nonostante la vita itinerante. Così ho creato un passaggio che permettesse un flusso di artisti verso Cagliari”. Dopo 3 dischi pubblicati e innumerevoli esibizioni, ora Biddau si dedica ad insegnare al Conservatorio di Cagliari e alla ricerca, con un dottorato «che mi sta permettendo di affrontare nuovi aspetti musicologici». In questo momento «ho una stanza a Zurigo una a Vienna e una a Parigi, e se mi chiedono dove abito non so dirlo». Ma è con la sua sensibilità e la passione che continua a incantare gli spettatori di tutto il mondo.

