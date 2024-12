Giulini: tifiamo perché Bove prosegua la sua carriera 

«Sono contento di poter dire che il peggio è passato e auguriamo a Edoardo di riprendersi il prima possibile per continuare la sua carriera agonistica. Parliamo di una potenziale colonna della Nazionale, spero che questo sogno possa rimanere vivo». È il pensiero che il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha rivolto da Paulilatino, in occasione della Giornata dello Sport, a Bove, il calciatore colto da malore nelle battute iniziali della gara con l'Inter. «I rapporti con la Fiorentina - ha poi sottolineato - sono fortissimi, siamo molto vicini alla società viola. Abbiamo vissuto insieme quella che è stata la tragedia di Astori, quanto successo a Davide è estremamente simile al caso di Bove».

Cagliari in lotta per la salvezza: «L'ambizione deve esserci sempre, tutti dobbiamo averla, io come presidente, gli atleti, i tifosi. Ma prima di tutto - ha chiarito Giulini - bisogna salvarsi ed è una regola guida che abbiamo sempre avuto, anche quando nel 2019 ad un certo punto, prima dell'avvento del Covid, ci trovammo in alto in classifica.

Il nodo del nuovo stadio: «Chi frequenta l'Unipol Domus sa quanto lì si viva bene il calcio. Uno stadio che ci piace ma che non basta, visto che ogni volta circa diecimila tifosi di fatto stanno fuori perché la capienza è di poco superiore ai 16 mila posti. Speriamo di riuscire a realizzare il progetto di costruire un nuovo stadio, con l'apporto e il supporto delle istituzioni, Governo in primis, visto che è un tema che interessa tutto il Paese. Serve l'aiuto di tutti, il Comune di Cagliari non ci ha mai abbandonati in tal senso, quindi andiamo avanti».

