GIULINI: sono orgoglioso di voi 

«Non abbiamo mollato, aver recuperato è motivo di grande orgoglio: complimenti a Nicola e alla squadra». La soddisfazione di Tommaso Giulini per come il Cagliari è riuscito a portare a casa un punto dallo scontro salvezza col Genoa è evidente, tanto che si presenta alle interviste pochi minuti dopo il triplice fischio. «Penso che questo sia il punto da cui ripartire, in un periodo dove non ci si ferma più, per costruire mattoncino dopo mattoncino la salvezza», la linea tracciata dal presidente dopo il 2-2 del Ferraris. Anche perché proprio lo stadio sembrava dare una spinta in più al Genoa: «Era un campo molto complicato, nonostante il loro momento difficile i tifosi hanno cantato dal 1’ e c’erano le curve piene. Ma il Cagliari ha creato tanto, pur essendo fuori casa: è quello che i tifosi vogliono vedere, avanti così. Sono contento di questo atteggiamento, che avevamo avuto con tutte le grandi – anche col Napoli, fino al 60’ – ma non sempre con le piccole».

Le scelte

Per Giulini al Cagliari «è mancato solo il gol di Gaetano»: il numero 70 ha avuto due occasioni per segnare ma non è riuscito a battere Leali. «Peccato, ha bisogno di sbloccarsi e lo meritava», il messaggio all’indirizzo del fantasista. «Ma sono contento di tutti, la squadra è entrata in campo con grande decisione. Era una trappola enorme riuscire a venire a fare questa partita con l’atteggiamento che abbiamo avuto». Anche con lucidità, come nel finale quando Mina ha “accettato” di concedere a Piccoli la battuta del rigore: «È stato molto intelligente, ha capito che bisognava lasciarlo tirare al compagno. Piccoli è stato freddo, così come Marin prima di lui: è importante avere giocatori del genere, che abbiano la freddezza nei momenti decisivi per mettere la palla dove va messa per segnare».

