Giulini sicuro: «Gruppo coeso, risaliremo» 

Niente paura, il Cagliari può solo risalire. Ne è sicuro il presidente Tommaso Giulini, che ieri è tornato a parlare a Firenze, alla vigilia della sfida dei rossoblù con la Fiorentina. Il patron ha fiducia in «un gruppo granitico già dalla scorsa stagione e sempre più coeso». Più preoccupato, invece, il numero uno del club rossoblù per la questione stadio, dove si attende una mossa da parte della Regione per sbloccare i finanziamenti necessari.

Risaliremo

Alla Galleria degli Uffizi, cuore della cultura mondiale, Giulini è tornato a parlare del Cagliari. «Dal punto di vista sportivo, sarà una stagione complicata, non c’è dubbio e lo sapevamo sin dal principio. Le prime partite non sono andate benissimo, dall’ultimo posto in classifica possiamo solo risalire e lo possiamo fare grazie a un gruppo granitico già dalla scorsa stagione e sempre più coeso». Fiducia nei giocatori e soprattutto in Ranieri: «Sono convinto che questi ragazzi daranno altre grandi soddisfazioni ai tifosi che trepidano per i nostri colori in giro per il mondo. Tutto ciò sarà ancora possibile anche grazie al nostro condottiero, Claudio Ranieri. La cittadinanza onoraria di Cagliari è solo l’ultimo tributo che ha meritato di ricevere dal popolo sardo: la sua competenza, la leadership, la capacità di dare serenità a tanti ragazzi che sono neofiti della categoria sono determinanti».

Questione stadio

Aspettando il riscatto sul campo, Giulini sposta l'attenzione sullo stadio. «Siamo la città più vicina a un obiettivo di questo tipo nel contesto italiano. L’iter intrapreso si avvia alla conclusione, in due mesi dovremmo arrivare alla Pubblica Utilità, quindi è plausibile che a cavallo tra il 2023 e il 2024 si riesca a demolire il vecchio Sant’Elia e intravedere davvero la strada per avere un’opera che sia eccellenza per la Sardegna». E per sbloccare l'impasse, il patron confida nel Ministro dello Sport Andrea Abodi: «Il Ministro Abodi ha sollecitato la nomina di un commissario straordinario, so quanto tenga a questo tema: ci conosciamo da tanti anni e con lui abbiamo iniziato il nostro percorso per il nuovo stadio nel 2015. Spero riesca nel suo intento di nominare il commissario e dare impulso decisivo per un cambio di rotta sul fronte stadi». Anche se, ricorda il presidente del Cagliari, «saremmo gli unici a non averne bisogno, dal momento che il nostro progetto è già in fase avanzata. È importante portare a compimento quanto di concreto è stato fatto in questi anni, e quindi sollecitare la Regione Sardegna e il presidente Solinas perché ormai manca solo questo contributo pubblico per l’equilibrio economico finanziario dell’opera. È già in finanziaria, basterebbe formalizzare l'accordo di programma con il Comune per fare un ulteriore e decisivo passo verso uno stadio innovativo, totalmente sostenibile, con forti connotati di sardità».

