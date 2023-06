Giulini: «Serie A dedicata a Tonino Orrù» 

Una dedica a Tonino Orrù, il valore della promozione del Cagliari e la lezione di fair play di Claudio Ranieri ai tifosi rossoblu. Sono i temi al centro dell’incontro tra il presidente della società Tommaso Giulini e il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola, che si è complimentato per il traguardo raggiunto con il ritorno in Serie A. La promozione, per come è avvenuta, ha detto il patron Giulini, «rimarrà nella storia del Cagliari, della Sardegna e della sua gente». L’incontro si è concluso con la consegna di una maglietta al rettore.

