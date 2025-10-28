Giulini: rispetto per l’ottavo club per tifosi 

«Nessuno negli Stati Uniti vuole vedere Cagliari contro Lecce». L’esempio citato dal numero uno del Milan Gerry Cardinale - parlando della necessità di far crescere economicamente la Serie A e di quanto sia importante la promozione all’estero - ha fatto irritare non poco isolani e salentini. In serata c’è stata addirittura la dura risposta del presidente rossoblù Tommaso Giulini: «L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in Usa forse tifa più Cagliari che Milan».

La gaffe di Cardinale in un’intervista al podcast “The Varsity”. «La Serie A è la Lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. La Premier League ha quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee ed è un problema», ha puntualizzato il presidente rossonero. «Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali», ha precisato, «perché i distributori vogliono solo “il meglio”. Negli Stati Uniti, ad esempio, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce e questo è un problema». E questa affermazione ha alzato un polverone sui social. Sino alla perentoria presa di posizione di Giulini con un post su X: «Caro Cardinale, facile dire che “Cagliari-Lecce non interessa a nessuno” quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in Usa forse tifa più Cagliari che Milan». (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA