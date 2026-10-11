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12 ottobre 2026 alle 01:46

Giulini regala la maglia numero 11 a Beniamino Zuncheddu 

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Un omaggio a Beniamino Zuncheddu: nel prepartita, il presidente rossoblù Tommaso Giulini gli ha consegnato una maglia personalizzata con il suo nome e l’iconico numero 11. E allo stadio c’erano anche due sposi, che si sono presentati in tribuna alla Domus ancora con gli abiti della cerimonia giusto in tempo per vedere il match. Una scena inusuale e decisamente curiosa, andata in scena nel prepartita, con la coppia che ha ricevuto gli applausi del pubblico.

Dal campo ora due giorni di riposo per smaltire l’adrenalina, considerato anche che la prossima partita è in programma lunedì alle 18.30 sul campo del Monza. I giocatori del Cagliari si ritroveranno mercoledì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione. In Brianza non ci sarà in panchina Fabio Pisacane: sarà squalificato dopo il rosso di ieri.

Sotto osservazione Trepy, ormai verso il recupero. L’attaccante francese si allena già in parte da solo e in parte con i compagni, punta ora a incrementare il ritmo per la prima convocazione in campionato. Se non sarà questa la settimana buona, potrebbe essere con il Bologna sabato 24. Previsto per novembre il rientro di Idrissi, che sta recuperando dalla rottura del crociato: lo stesso infortunio di Felici, che tornerà a stagione inoltrata.

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