Giulini: «Questo è un successo che per noi vale sei punti» 

«Sembrava il match contro l’Inter, con loro che hanno avuto tante occasioni e noi che potevamo pareggiare: oggi è accaduto l’esatto contrario, ci è andata bene». Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ammette di aver accusato un po’ di tensione per la piega che stava prendendo il match. «Ero talmente teso che ho visto tutta la partita in televisione», ha detto a Dazn alla fine. «Temevo il match con il Lecce, nell’ultima stagione alla Domus abbiamo perso: questa vittoria vale sei punti». Ma sei sono i punti che i rossoblù hanno in classifica: «Iniziare la stagione con sei punti in tre gare è motivo di soddisfazione, anche per il pubblico. Dopo le sconfitte contro Inter e Verona era fondamentale far vedere che ci siamo». Il patron rossoblù dedica un pensiero a Felici: «Spero che non sia grave e che non sia il crociato dell’altro ginocchio», aggiunge il presidente. «D’ora in poi dovremo prendere meno rischi e chiudere prima le partite». Su X, prima del match, aveva espresso il cordoglio del club per la morte della madre di Kevin Carlos: «Volevo fare le condoglianze a Kevin Carlos e alla sua famiglia. Presto tornerà e piano piano potrà superare questo lutto tremendo». Ultimo passaggio sul progetto giovani: «Con il Lecce ha esordito Sugamele, che ha iniziato molto bene con la Primavera», è la chiosa di Giulini. «In assenza di Carlos e di Nzola è riuscito a ritagliarsi qualche minuto».

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