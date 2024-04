Giulini: non è ancora finita... 

Inviato

Milano . Arriva per ultimo, ancora visibilmente scosso dalle emozioni forti di domenica notte. Tommaso Giulini è scaramantico, si blocca se gli chiedi se quello di San Siro, nella sua Milano, davanti alla sua ex Inter, sia stato un grande passo avanti in questa corsa faticosa e piena di trappole: «Non è successo nulla, non abbiamo nulla in mano, ancora». Intorno è festa, mani da stringere e gente che esulta per un pareggio storico, in questa città dove c’è un sardo, o un tifoso del Cagliari, ogni dieci metri: «Il campionato è ancora lungo, non dobbiamo mollare, ma vedo un bel gruppo», sussurra il presidente durante l’appuntamento in un negozio di abbigliamento sportivo in Corso Europa, a pochi passi da San Babila, dove l’azienda che fornisce il materiale tecnico alla società rossoblù, la sarda Eye Sport, ha presentato la maglia celebrativa della stagione 1969-70.

Un colpo di testa

Con il presidente, il Cagliari è rappresentato dal capitano Leonardo Pavoletti: «Mi piacerebbe essere in campo e non qui in borghese», dice Pavoloso con una risata, «non sono ancora pronto, il recupero procede nei tempi, conto di tornare a disposizione per la gara col Genoa». Il dente ce lo leviamo subito: quel colpo di testa capitato a Viola, magari con un altro protagonista lì in mezzo… avremmo scritto un altro finale di Inter-Cagliari? «Non rispondo», risposta piena di ironia, poi precisa: «Questa squadra ha fatto un grande colpo, una partita straordinaria, a bordo campo ho sofferto tantissimo ma ho visto un gruppo che ha affrontato la capolista a testa alta, stiamo raccogliendo il frutto del grande lavoro fatto durante la stagione». Ancora: «I risultati si vedono, ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato in silenzio e soprattutto in sintonia con l’allenatore». E poi ribadisce: «Questi eventi sono importanti, la maglia che celebriamo è unica, ha rappresentato qualcosa di irripetibile per la gente sarda, ma io voglio tornare in campo, non vedo l’ora, fossero pure gli ultimi minuti dell’ultima partita».

Il cuore di Nicola

Non è mancato, a San Siro e ieri sera, Nicola Riva: «Anche oggi si celebra una squadra che ha scritto la storia, vedere questa maglia, una riproduzione fedele e bellissima, mi genera tante emozioni contrastanti, forti, mio padre mi ha trasmesso valori semplici ma importanti e oggi in un certo senso mi sembra di risentirlo».

I tifosi

Giulini, accompagnato dal vice presidente Usai e dal direttore dell’area media Melis, ha trascorso diverso tempo al telefono, tema l’accesso allo stadio di Genova dei tifosi del Cagliari: «Per la partita con il Genoa, è stata imposta la regola della tessera del tifoso per ogni spettatore ospite, una forte limitazione per i nostri sostenitori in una partita dove solo il Cagliari ha bisogno di un forte sostegno, per vie diplomatiche». L’appello: «Nel rispetto delle regole, stiamo cercando di fra cambiare idea alle autorità genovesi».

