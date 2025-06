Il futuro del Cagliari non è ancora chiaro. Ieri sera a Milano si sono incontrati il presidente Giulini, l’allenatore Nicola e il direttore sportivo Bonato: nessun accordo sulla prosecuzione del rapporto, nulla trapela dal vertice se non segnali di una possibile separazione. Oggi allenatore e presidente si ritroveranno per una decisione molto attesa dai tifosi rossoblù.

