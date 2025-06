Giulini-Nicola, fumata grigia con sfondo nero Segnali di rottura, oggi un nuovo incontro 

Fumata grigia (con sfondo nero). Il Cagliari e Davide Nicola si sono presi ancora un giorno di tempo per sciogliere le riserve dopo essersi confrontati per oltre tre ore, ma lo strappo sembra ormai evidente e inevitabile nonostante i due anni di contratto che legano il tecnico piemontese al club rossoblù sino al 2027. Schietto, intenso e spigoloso l’incontro con il presidente Tommaso Giulini che si è svolto ieri pomeriggio a Milano negli uffici della Fluorsid (era presente anche il direttore sportivo Nereo Bonato). Da una parte, dunque, le rimostranze e le esigenze societarie, dall’altra le richieste tecniche. E per quanto il rapporto reciproco di stima sembri essere rimasto immutato, si è indubbiamente affievolita l’empatia iniziale e, soprattutto, c’è una discordanza abbastanza forte sugli obiettivi collaterali raggiunti, al netto della salvezza, e sulle strategie per la prossima stagione.

Il nodo economico

Salvo colpi di scena, si va, insomma, verso l’addio dopo un solo campionato. Anche se sino alla tarda serata di ieri nessuno, tra i dirigenti rossoblù e tra i vari componenti dello staff di Nicola, se l’è sentita di definire insanabile la rottura. Il nuovo incontro oggi sarà a questo punto decisivo. Resta accesa la fiammella. Ma se non dovessero esserci passi indietro - da una parte o dall’altra - rimarrebbe da sciogliere giusto il nodo economico, il più intrecciato. L’ingaggio supera, infatti, il milione a stagione e difficilmente Davide Nicola rinuncerebbe a una buona uscita sostanziosa (dando per scontato che non ci sia un’altra squadra pronta ad accoglierlo) in caso di addio. E in questo caso, la trattativa rischierebbe di trascinarsi a lungo, sempre che vada a buon fine.

Punti di vista

Quando Giulini e Nicola si sono incontrati ieri pomeriggio già sapevano che cosa si sarebbero aspettati l’uno dall’altro, considerati anche i segnali mediatici - più o meno diretti - filtrati negli ultimi giorni e prima ancora che finisse il campionato. Da una parte le perplessità della società sulla stagione e in particolare sulla gestione di alcuni giocatori, Prati, Gaetano e Obert su tutti, ma anche Felici e Luvumbo che non ha fatto lo step che tutti si attendevano. Dall’altra parte la convinzione di aver valorizzato Piccoli, Zortea e Adopo, tra gli altri, a contorno dell’obiettivo stagionale principale, ossia la salvezza con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del torneo proprio come l’anno scorso. E anche sulla questione, ci sarebbe da discutere per mesi se la rosa di Nicola fosse più o meno competitiva rispetto a quella che aveva a disposizione Claudio Ranieri. Punti di vista su ogni fronte, insomma.

La questione tecnica

Punto di rottura (o quasi) invece sulla questione prettamente tecnica e sulle eventuali scelte future. Nicola ha provato a sollevare l’asticella. Già l’aveva fatto in modo più o meno esplicito, del resto, nelle conferenze stampa che hanno accompagnato le ultime partite. Ha ribadito la necessità di avere innesti propedeutici a un certo tipo di calcio. Il suo Cagliari, poi, non può prescindere da Piccoli, Adopo e Caprile. Tutti giocatori, però, non di proprietà del club e per i quali Giulini dovrebbe spendere 24 milioni tutti d’un fiato entro il 18 del mese.

Possibili scenari

Chissà quali consigli porterà l’ultima notte di riflessione, sia da una parte che dall’altra. Intanto, impazza il toto-post Nicola, ora più che mai. Ieri sera circolava con particolare insistenza il nome di Ivan Juric, vecchio pallino di Giulini. Ma i nomi più caldi restano quelli di Paolo Vanoli e Fabio Pisacane. Il tecnico varesino, in uscita dal Torino, è stato a un passo dalla panchina rossoblù la scorsa estate, per poi accettare in fretta e furia quella granata senza nemmeno dare al Cagliari la possibilità di rilanciare. Pisacane potrebbe, invece, rappresentare una scommessa identitaria suggestiva dopo il buon lavoro svolto negli ultimi due anni alla guida della Primavera con la quale ha vinto addirittura la Coppa Italia. E non è escluso che possano emergere ulteriori profili nel frattempo. Tempo al tempo. Anche perché - sino a prova e comunicazione contraria - l’allenatore del Cagliari è ancora Davide Nicola.

RIPRODUZIONE RISERVATA