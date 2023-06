Giulini, la Serie A addosso  come il dolore di Venezia Ha vinto il presidente e l’uomo 

Un silenzio assordante lungo un anno, rotto di tanto in tanto da qualche tweet istituzionale scappato dal cuore. L’immagine di Tommaso Giulini in campo con la maglietta strappata per la troppa foga dei suoi giocatori, i suoi eroi, mentre li abbraccia di prepotenza, fronte contro fronte ringhiando i denti, è una delle più sanguigne e belle che il post Bari-Cagliari potesse offrire insieme alle lacrime di Claudio Ranieri. Lo sguardo ancora devastato dalla tensione, gli occhi sbarrati e tutta la genuinità - con una miscela esplosiva di rabbia e gioia - di un presidente svuotato che si è appena tolto il fardello più grande. Stesso stadio, stessa t-shirt bianca con un cuore per metà rosso e per metà blu. Sette anni dopo, però, la promozione conquistata al San Nicola ha tutto un altro sapore e valore e lui se la sente addosso come gli squarci di dolore che lo hanno segnato e accompagnato - giorno dopo giorno - da quella maledetta sera di Venezia.

Grazie Mister

Tutto bene (e speciale) quel che finisce bene. Anche questa, tuttavia, non è stata una stagione semplice, iniziata col flop Liverani e le tante difficoltà ambientali con le quali ha dovuto convivere. Giulini, però, non ha mai perso la lucidità o la speranza e la scelta di riportare Ranieri nell’Isola dopo oltre trent’anni (con uno sforzo economico non indifferente) è stata una delle intuizioni più grandi che ha avuto da quando ha acquistato la società. «Siamo risorti dopo mesi di sacrificio, di lavoro in silenzio e a testa bassa», ha detto lunedì durante la premiazione alla Unipol Domus. «Abbiamo cercato di ricostruire su un terreno fertile. Mancava il giusto leader, colui che ci poteva trascinare a un’impresa e che ci ha portato qui dove siamo oggi, grazie mister Ranieri». Gli ha consegnato le chiavi dello spogliatoio e dato carta bianca nella gestione del gruppo come forse non aveva mai fatto con gli altri allenatori creandogli attorno l’ambiente ideale e facendo in modo che la macchina societaria andasse di pari passo con quella sportiva. Già prima del cambio in panchina aveva fatto scelte forti e sorprendenti, alcune dolorose (in un colpo solo sono andati via direttore generale e direttore sportivo), per dare un ulteriore taglio al passato e una spallata a quel dolore che Venezia-Cagliari si portava dietro come un macigno.

La rivoluzione

Ha sbagliato a puntare su Fabio Liverani visto come sono andate poi le cose. Ha provato a difenderlo sin quando ha potuto. All’inizio ci credeva davvero nell’innovazione che l’ex tecnico avrebbe potuto dare alla squadra. Poi è stato il primo a fare un passo indietro dopo Palermo, con un solo obiettivo a quel punto, convincere Ranieri, costasse quel che costasse. E così facendo, non si è ripreso solo la Serie A: ha dato sfogo e credito alla rivoluzione consumata in estate, forse l’aspetto che più sfugge in questo momento in cui giocatori come Lapadula, Dossena o Makoumbou sembrano esserci da una vita, ma fondamentale - forse - quanto il lavoro di Ranieri, l’uomo giusto nel posto giusto e al momento giusto.

Un nuovo ciclo

Gli addii, uno dietro l’altro, di Joao Pedro, Cragno, Bellanova, Ceppitelli, Marin, Grassi e Lykogiannis (tra i tanti) sembravano quasi un segnale di ridimensionamento. Hanno rappresentato, invece, la vera svolta e hanno ottenuto un doppio effetto: risanare le casse societarie (certi ingaggi erano diventati insostenibili e oggettivamente ingiustificabili) e gettare le basi per un nuovo ciclo individuando in Pavoletti, Nandez, Rog e Deiola i simboli del riscatto rossoblù. Così, tra il malcontento e lo scetticismo generale e grazie al contributo (decisivo) di Ranieri poi, sono emersi simboli nuovi come Makoumbou, Dossena e Lapadula appunto, oltre ai soliti noti, tra loro lo stesso Radunovic e anche giovani di belle speranze come Luvumbo, Obert e Kourfalidis, tre classe 2002 che soltanto un anno fa indossavano la maglia della Primavera.

L’altra faccia

«Un finale da sogno… Per tutti quelli che hanno sofferto a Venezia, per tutta la Sardegna, per tutti noi. Che impresa meravigliosa, è storiA», il tweet liberatorio col quale Giulini ha celebrato la promozione qualche ora dopo il gol di Pavoletti. Bari nel destino. Ma sette anni fa la stessa t-shirt bianca col cuore rosso e blu non aveva una piega, abbinata alla giacca scura, sembrava essere stata stirata al triplice fischio. Stavolta è strappata dalla gioia e dal dolore e rende omaggio all’uomo, oltre che al presidente. È la sua rivincita. La più sofferta. La più bella.

