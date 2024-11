Giulini: il momento più bello? La vittoria di Bari 

«I momenti più belli? Più di uno, su tutti vincere la Serie B a Vercelli, l'incredibile gol di Pavoletti a Bari e la scorsa salvezza». Tommaso Giulini ripercorre il suo decennio da presidente del Cagliari, indicando i punti chiave del suo percorso in rossoblù. Con un passaggio sul rapporto con Ranieri: «Pochi giorni prima del Sassuolo mi disse che gli pesava fare avanti e indietro da Roma», rivela a Radio Tv Serie A, «aveva scelto di chiudere coi club, poi è arrivata la Roma ed è comprensibile. Lo sapevamo solo lui e io: aveva la motivazione fortissima di andar via con la salvezza». La sua esperienza è iniziata nel 2014: «Grazie a Mariano Delogu. Quando me lo disse il primo pensiero andò a una lunghissima chiacchierata con Gigi Riva, dove mi raccontò l'importanza dello scudetto e del Cagliari per il popolo sardo».

Fra le necessità del Cagliari attuale c'è il nuovo stadio. «Abbiamo perso 5-6 anni perché la Giunta Solinas aveva altre idee, fra cui costruire un ospedale su quel terreno», la critica di Giulini. «La buona notizia è che oggi è tornato sindaco Zedda, che in Regione c'è un nuovo governatore che spero prenda come massima priorità lo stadio. Vogliamo una struttura più comoda, pensata meglio in termini di acustica per portare qualche punto in più e che dia nelle casse del club 15 milioni all'anno di ricavi dal matchday, gli unici per il Cagliari». Anche perché, per il quarto anno di fila, il bilancio è in passivo seppur coi conti in miglioramento: «La tempesta perfetta è stata il Covid dopo la cessione di Barella, dove avevamo reinvestito 50 milioni e aumentato il monte ingaggi. Il percorso durerà ancora un paio di stagioni: sarei favorevole al salary cap, dove tutti competono per competenze e non per portafoglio».

Giulini spiega come è arrivato a prendere il Cagliari: «Avevo la passione per il calcio sin da piccolo. Vincendo un trofeo ero entrato nelle giovanili del Milan, con Galliani mia prima palestra a livello gestionale. Mio padre ha iniziato l'attività imprenditoriale in Sardegna, poi affiancò Moratti nel 1995 quando prese l'Inter: magari questi miei trascorsi non fanno impazzire la tifoseria, così come la scelta per motivi personali di vivere a Milano. Capisco mi manchi il vivere la città per avere una coesione col pubblico».

