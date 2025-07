Giulini: il mio dodicesimo Cagliari cresce 

Tre giorni intensi tra allenamenti, telefonate, chiacchierate. Ieri sera il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha lasciato il ritiro in Alta Val Camonica con buone sensazioni. Questa che sta per cominciare sarà la sua dodicesima stagione alla guida della società rossoblù. «Ho visto tanto entusiasmo e voglia di lavorare. E ringrazio la tifoseria per l’incoraggiamento dimostrato anche in questa campagna abbonamenti», ha tenuto a precisare ai microfoni di Videolina prima di lasciarsi alle spalle Ponte di Legno. Confermando l’imminente arrivo di Folorunsho, ma lasciando intendere che il futuro di Piccoli resta incerto.

La nuova sfida

Nuovo giro, nuova corsa. E linea verde. «Credo che la squadra, per età media, sia la più giovane da quando ci sono io. Anche l’allenatore è giovane. In questi giorni ho voluto conoscere lo staff che ha scelto», svela il patron. «Ho trovato professionisti competenti, sorridenti. Hanno ben chiaro cosa significhi lavorare per il Cagliari. Il senso di responsabilità è alto». Il nuovo ciclo è una sfida a 360 gradi. «In questi anni abbiamo cercato di costruire un Cagliari sempre più identitario lavorando dalle fondamenta per mettere al centro del progetto professionisti che negli anni magari non hanno avuto un ruolo di primissimo piano», puntualizza Giulini. «Penso al preparatore atletico capo di questa stagione, Mauro Baldus, e al suo staff. Penso a Davide Marfella che è un match analysis che ormai è da tantissimi anni nel club. Penso ai nostri fisioterapisti storici Tore Congiu e Simone Ruggiu, figure che sono essenziali».

Fiato sospeso

I riscatti in un colpo solo di Caprile, Adopo e Piccoli hanno sorpreso, e non poco. «Siamo stati bravi l’anno scorso a prenderli con diritti di opzione», ricorda Giulini. «Tutti e tre hanno fatto una buona stagione dando una grande mano per arrivare all’obiettivo. Speriamo che questo sia l’anno della consacrazione in maglia rossoblù per loro». Che cosa manca ora alla squadra? «In questo momento è difficile dirlo, è giusto vedere le prime amichevoli. Credo che davanti siamo tanti. Abbiamo due esterni forti e giovani come Luvumbo e Felici. Abbiamo due mezze ali offensive come Gaetano e Cavuoti. Davanti abbiamo Borrelli e, soprattutto, Pavoletti, che dovrà fare l’ultima stagione e vorrà dare il meglio di sé. Abbiamo Vinciguerra che spinge. Non so se rimarrà con noi, ma in questi giorni di ritiro sta facendo vedere che assolutamente ha tutta la voglia di voler rimanere. E, appositamente per ultimo, Roberto Piccoli, l’ottavo tra quelli che ho nominato», tiene a precisare – non a caso – il presidente rossoblù. «Magari all’ultimo potrebbe ricevere un’offerta pazzesca e potrebbe andar via», ammette, «anche se lo vogliamo tenere. Per questo, davanti ci dobbiamo ulteriormente coprire nel caso di un addio del nostro bomber».

In arrivo

Folorunsho? «È una di quelle mezze ali offensive “coast to coast” con quella fisicità che stiamo cercando ed è uno dei primissimi nomi della lista in un ruolo che sicuramente vogliamo mettere dentro. Probabilmente l’unica priorità che abbiamo per il nostro mercato per luglio». La situazione? «Mi sembra di capire dal direttore Angelozzi che la trattativa è abbastanza in dirittura d’arrivo. Non so se arriverà qui a Ponte di Legno o ci raggiungerà poi in Sardegna, ma sono ottimista».

