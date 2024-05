Giulini: Gigi, questa salvezza è per te 

Due anni dopo, Tommaso Giulini chiude il cerchio e, col 2-0 a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, riesce finalmente a cancellare l'onta di Venezia, una retrocessione che non ha mai smesso di sanguinare. Fino a ieri: «È stato il giorno più doloroso della mia vita, dopo quello della morte di mio padre», ha ricordato il patron rossoblù. E proprio al padre Carlo Enrico il presidente del Cagliari fa la prima dedica di una salvezza «intensa, sofferta e fortemente voluta», come twittato su “X”: «Se sono qui, se ho avuto l'onore di essere il presidente di questa società, il merito è suo. E quindi il mio primo pensiero va a lui, anche perché la salvezza arriva proprio in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Quando ho visto che questa partita si sarebbe giocata il 19, non avevo dubbi che sarebbero arrivati i tre punti».

Dedicato a Gigi

Apre il cuore, il patron rossoblù. E il pensiero corre ancora a chi non c'è più: «Voglio dedicare questa salvezza a chi questa società e il nostro popolo li ha rappresentati e li rappresenterà per sempre, a colui che ha scritto la storia del Cagliari. Nell'anno in cui Gigi Riva è mancato, non potevamo retrocedere. Il primo pensiero è andato a lui». Ricorda Giulini: «In questi anni, mi è sempre stato vicino, c'è sempre stato nei momenti complicati. Nel ritorno di mister Ranieri lui è stato fondamentale, quelle parole hanno convinto il mister ad accettare. Se siamo qui a festeggiare, come a Bari, è grazie al ritorno di Claudio Ranieri». Riva è sempre presente e Giulini al Mito lega uno dei momenti decisivi della stagione: «Il pensiero va a Gigi e ai tifosi, che nel suo nome si sono compattati ancora di più. Il giorno dei suoi funerali a Bonaria, ci siamo ritrovati e ci siamo guardati negli occhi: lì abbiamo capito che non poteva che finire così».

Grazie Ranieri

Nel dopo partita è un lungo rincorrersi di ricordi ed emozioni. Emozioni come quelle provocate dall'abbraccio con Ranieri a fine partita e la camminata sotto la curva rossoblù di un Mapei Stadium in cui, per un giorno, si respirava aria di Sardegna: «Ringrazio il mister, mi ci ha voluto portare lui. È stato un momento di grandissima emozione perché andare con Claudio sotto la nostra gente... Il Cagliari, oltre che Riva, è Ranieri, e andarci con lui è stato stupendo». Impossibile non ricordare quanto accaduto dopo il ko con la Lazio alla Domus: «È stato giusto andare a parlare in sala stampa, dovevamo mettere i ragazzi davanti alle loro responsabilità. Soprattutto chi è arrivato in estate ci ha messo un po' a capire che responsabilità ci siano a indossare questa maglia». E se si parla di Ranieri, impossibile pensare al futuro: ancora con Sir Claudio? «Con Ranieri e Bonato nei giorni scorsi abbiamo parlato a cena, come dopo Bari. Come allora, il mister ci sta pensando. Ma sa quanto vorremmo che rimanesse anche più di un altro anno con noi. A fine partita, ho visto giocatori convinti di poter fare ancora meglio l'anno prossimo. Il mister ci penserà bene prima di lasciare proprio adesso».

Ancora Bonato

E a proposito del ds, Giulini annuncia: «A gennaio, ci ha portato Mina e Gaetano che sono stati fondamentali con un mercato chirurgico e minimalista. Subito dopo abbiamo firmato un contratto per altri due anni in caso di salvezza. Quindi oggi posso ufficializzare che nel prossimo biennio sarà ancora lui il nostro direttore». Ora la festa, ma già si pensa al futuro. «Dobbiamo essere più bravi perché la scorsa estate abbiamo fatto qualche errore, altrimenti non avremmo avuto quel girone d'andata complicato. Sono contento per Prati, perché se Mina e Gaetano sono tutti di Bonato, Prati è tutto mio, ho lottato per averlo. Diventerà un grande campione. Quest'estate non ho mollato, forse abbiamo speso un po' di più rispetto al budget, ma se lo merita, perché ha la mentalità del campione e diventerà un giocatore molto importante anche per la nazionale italiana».

Futuro

Giulini spera di ripartire da Ranieri anche il prossimo campionato: «Poteva salvarci solo lui. Certo, c'è stato qualche momento di sconforto, ma subentrare a lui... Ecco, spero che non smetta anche perché non auguro a nessuno di subentrare a Claudio Ranieri. In un anno così particolare, solo lui poteva portarci dove siamo arrivati. E da lui ho imparato tanto, mi ha fatto crescere in questo anno e mezzo». E ancora: «Mi sono tolte così tante soddisfazioni che sarei il primo a passare la mano a una proprietà come quelle di Como o Parma. Finché ci sarò io, si deve rimanere con i piedi per terra e puntare sui giovani. La bravura di Ranieri è anche nel coraggio di far entrare giovani come Obert, Luvumbo, Prati, Sulemana. Abbiamo giovani di proprietà che il mister ha avuto il coraggio di schierare e che ci hanno portato alla salvezza. Dopo la cessione di Barella abbiamo provato ad alzare il monte ingaggi e le aspettative: sono arrivati giocatori importanti, ma non ci siamo riusciti e, dopo il Covid, non abbiamo più le risorse. E allora meglio puntare su politiche sensate, investendo su giocatori che hanno futuro».

