Giulini festeggia tra complimenti e selfie  

Ha lasciato andare avanti i ragazzi a prendersi la scena. Tommaso Giulini è rimasto quasi in disparte mentre i giocatori del Cagliari venivano sommersi dall’abbraccio di circa tremila persone, dentro e fuori dall’aeroporto Mameli di Elmas. L’adrenalina ha fatto passare il sonno a tutta la città. Lo scalo cagliaritano, mentre piazza Yenne si svuotava, si riempiva all’inverosimile, con maglie, sciarpe, bandiere. Tutti ad attendere gli eroi del San Nicola, incuranti del caldo, dell’aria pesante all’interno dell’aeroporto e dell’irrespirabile nube di fumogeni che ha avvolto il pullman rossoblù all’uscita dei giocatori.

L’abbraccio se lo sono preso i protagonisti in campo, da Pavoletti a un irriconoscibile Luvumbo con la parrucca rossoblù, fino al ritardatario Kourfalidis spinto sul pullman tra abbracci e selfie interminabili con i tifosi in delirio. Vicino alla porta centrale dell’aeroporto di Elmas, felpa e maglietta celebrativa d’ordinanza, il presidente viene riconosciuto da tanti tifosi che si avvicinano per chiedergli un selfie, un abbraccio, complimentarsi con lui per il risultato raggiunto. La riconciliazione con la piazza rossoblù, alle 3.50 della notte tra domenica e lunedì, sembra cosa fatta, grazie a un signore che sa tanto di calcio, Sir Claudio Ranieri, a cui Giulini ha deciso di affidarsi, facendo un passo indietro e riconoscendo che le scelte precedenti andavano riviste per il bene del Cagliari, di una squadra, una terra e un popolo. E dopo la gioia del San Nicola, quando ormai si stavano perdendo le speranze, a due minuti dalla fine di un campionato interminabile, ha voluto seguire secondo dopo secondo le emozioni che i tifosi hanno espresso circondando il pullman rossoblù, utilizzato come tamburo per dare ritmo ai cori che hanno rimbombato e riempito di decibel il sottopasso dell’aeroporto. Nessuna intervista, solo sorrisi, abbracci, selfie e complimenti. Carlo Catte, l’amministratore delegato della società, gli sta al fianco: «Ora, ci dobbiamo subito rimettere a lavorare», dice ma è più un moto di soddisfazione che di preoccupazione per l’uomo che fa quadrare i conti rossoblù, mentre altri dirigenti affiancano il presidente e si godono la felicità di un’intera Isola.

E Ranieri? Tutti lo aspettano ma nessuno lo vede. Va via dal piano superiore dell’aeroporto, accompagnato e scortato verso un’uscita che lo risparmia dal bagno di folla. Le emozioni per lui sono state già tante al San Nicola, con le lacrime piovute sulla spalla del medico sociale Marco Scorcu. Forse il bagno di folla dell’aeroporto è troppo, meglio risparmiarsi per la festa del Sant’Elia e lasciare il palco ai ragazzi. I suoi ragazzi dal grande cuore, quelli che lo hanno seguito in ogni sillaba che ha pronunciato. Gli hanno dato retta in tutto. E ora cantano dal pullman: «Ce ne andiamo in Serie A». Giulini sorride: il purgatorio è durato solo un anno, la gioia e la festa ripagano le delusioni di dodici mesi prima a Venezia. Bari, ancora una volta, porta bene.

