Giulini fa il punto: complimenti alla nostra squadra 

«Abbiamo rincorso la gara, ma l’abbiamo ripresa: è stata una partita di forte tensione. Complimenti alla squadra». Tommaso Giulini, sciarpa d’ordinanza in tribuna allo “Zini”, esulta e fa un bilancio della prima parte della stagione finito ieri nel gelo di Cremona: «Abbiamo fatto un girone d’andata dove abbiamo messo tutto ciò che avevamo in campo, rendendo orgogliosi i nostri tifosi, lottando su ogni palla per 90 minuti e oltre».

I punti: «Siamo al giro di boa e voglio fare i complimenti alla squadra. Abbiamo lasciato dei punti per strada in casa commettendo delle leggerezze; penso al pareggio col Genoa o quello contro il Pisa», sottolinea il presidente, «anche oggi abbiamo subito due gol che fanno riflettere. Ma al di là di questo, l’importante è che la squadra dia sempre tutto, dimostrando attaccamento alla maglia. Di questo sono molto felice».

Il colpo Trepy

«Anche oggi siamo riusciti a dimostrare la bontà del lavoro del nostro settore giovanile», aggiunge, «vedere Trepy fare un gol così bello all’esordio in A è meraviglioso, viene premiato il lavoro non solo di Pisacane ma di tutto il nostro vivaio. Anche oggi abbiamo chiuso con tanti giovani in campo: siamo contenti della strada che abbiamo intrapreso quest’anno». L’età media bassa ma con i risultati: «Siamo in media salvezza con merito, speriamo di migliorarla rapidamente per non dover soffrire sino alla fine».

Viva Luperto

«Faccio i complimenti a un giocatore di grande esperienza come Sebastiano Luperto», dice il numero uno rossoblù, «ha fatto l’ennesima gara da grandissimo professionista, nonostante da più parti si scrivesse che fosse sul mercato o addirittura già ceduto. Non solo non abbiamo ricevuto delle offerte da altri club, ma soprattutto non mi sembra assolutamente che lui voglia andar via da Cagliari». L’uomo e il calciatore: «Anche stasera ha dimostrato di essere un autentico professionista: negli ultimi mesi ha vissuto delle situazioni particolari, complicate. E nell’ultima settimana queste voci di mercato sono state davvero poco corrette».

I tifosi

«Ringrazio i nostri oltre 300 tifosi: hanno sfidato il freddo, sono stati straordinari. Dispiace, però, perché quella curva sarebbe potuta essere più piena, non c’erano molti nostri tifosi per via di restrizioni che non capiamo. Dall’Isola sarebbero potuti arrivare altri tifosi, avrebbero magari raddoppiato la capienza. Porre delle restrizioni per una gara tra Cremonese e Cagliari non ha senso e vorrei capire il perché». (e.p.)

