Giulini: era arrivato il momento di Pisacane 

«Era arrivato il momento di Pisacane». Non usa giri di parole, Tommaso Giulini. E ci mette volentieri la faccia lanciando forse la sfida più intrigante e rischiosa allo stesso tempo da quando è il presidente del Cagliari. «Ci sono dei momenti della vita e questo era il suo. E non potevamo rischiare di perderlo», puntualizza dando forza alla svolta dopo l’anno e mezzo d’oro con Claudio Ranieri e la salvezza conquistata con Davide Nicola (al quale si rivolge con profonda gratitudine). «Fabio ha fame, conoscenza. È cresciuto tanto. E lo consideriamo pronto. Lo dovrà chiaramente dimostrare, così come dovrà farlo l’allenatore del Parma o Chivu all’Inter. Ma siamo davvero convinti di questa scelta, una scelta che viene da dentro», sottolinea. «Pisacane è l’ultimo passo verso quel modello identitario che cerchiamo da anni».

Il divorzio con Bonato

Il nuovo allenatore, pur non essendo presente, è stato inevitabilmente al centro della conferenza stampa svolta ieri a Palazzo Tirso, attraverso la quale il patron ha voluto chiudere l’ultima stagione per aprire un ciclo. Con un allenatore nuovo, appunto, ma anche con un direttore sportivo nuovo, Guido Angelozzi, seduto nell’ultima fila e intento ad ascoltare insieme al dg Melis, l’ad Catte, il consigliere d’amministrazione Riva e il team manager Steri. «Nereo non sposava completamente la scelta Pisacane, la considerava una scommessa. Ma non per noi non lo era. Ci è sembrato giusto, cosi, separarci». Lasciando intatta la stima reciproca, oltre ai risultati. Giulini lo definisce il “re del mercato invernale” e precisa: «Ci ha accompagnato in un percorso di risanamento della società. In due anni e mezzo ha commesso davvero pochi errori».

I meriti di Nicola

Anche il lavoro svolto da Nicola non poteva concludersi senza un riconoscimento ufficiale: «Era una sfida complicata dopo un maestro come Ranieri e vincerla è stato motivo di vanto. Credo sia orgoglioso di questo. L’obiettivo è stato raggiunto abbastanza tranquillamente anche se trascinato sino alla penultima giornata. Sono stati valorizzati tanti giocatori. È stata una stagione di consolidamento. Per questo ringrazio lui e il suo staff».

Gli addii a Viola e Augello

E i ringraziamenti si allargano anche ai giocatori che non ci saranno più, Viola e Augello su tutti, ai quali non verrà rinnovato il contratto. Sul fantasista: «È l’ultimo ad andar via di un gruppo importante. Purtroppo nel calcio vanno prese delle decisioni. Ma resta la grande riconoscenza per le opere d’arte che ci ha fatto vedere». Sul terzino: «Proprio stamattina l’ho incontrato al centro sportivo dove è venuto a trovarci e l’ho abbracciato e ringraziato. Così come ringrazio Palomino e Jankto per quello che hanno dato».

I tre riscatti

Sotto la lente i tre appena riscattati, Caprile, Piccoli e Adopo. Giulini ammette di aver fatto anche uno sforzo economico personale per arrivare ai 24 milioni e lascia intendere che la rivendita non è affatto scontata, anzi. Almeno non nell’immediato. «Se prendo un giocatore, lo prendo per tenerlo poi nel mercato non si pongono mai limiti. Se dovessero arrivare offerte irrinunciabili o loro stessi dovessero spingere per andar via, valuteremo», la premessa. «Ma io sono convinto che tutti e tre abbiano bisogno di proseguire il percorso di crescita con noi».

Angelozzi e i giovani

A proposito di crescita: sotto osservazione Idrissi, Veroli e Cavuoti rientrati dai prestiti e molto apprezzati dall’allenatore. «Sono certo che Pisacane darà lustro a tanti giovani che hanno fame. Vuole portare in ritiro anche alcuni giocatori della Primavera». Al suo fianco il ds Angelozzi. «Volevamo un profilo che sapesse lavorare con i giovani e con esperienza», spiega così la scelta Giulini. «È una fortuna che sia qui con noi, aveva tante richieste anche in Serie A. Da siciliano forse ha subito il fascino dell’isola. Ringrazio Stirpe che stimo molto».

I capitani, Mina e i tifosi

Giulini sottolinea poi il ruolo dei due capitani Pavoletti e Deiola, allo stesso tempo evidenzia la scelta di Mina che «nonostante avesse tante offerte, è voluto rimanere con noi. È un giocatore da altri palcoscenici e va gestito al top». Quindi i tifosi, decisivi secondo il presidente, soprattutto nei momenti complicati: «Anche quel filo di contestazione è stata necessaria. Senza di loro, non ce l’avremmo fatta».

Lo stadio

«Vogliamo continuare a sognare ma senza illudere. E vogliamo costruire una squadra forte». Il guanto di sfida non può tuttavia prescindere dagli investimenti collaterali. Giulini conferma di essere alla ricerca di un socio per sostenere i costi e provare magari a sollevare l’asticella. «Ad oggi non c’è nessuna chiacchierata in chiusura con eventuali soci», chiarisce. «Io spero che le deadline sullo stadio siano reali e spero che entro Natale parta il bando per fare lo stadio. Quello», precisa, «sarà il momento in cui potremo accelerare qualche chiacchierata con nuovi soci, visti i costi anche lievitati a dismisura». È una sifda a 360 gradi.

