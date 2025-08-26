Giulini: «Effetto Ranieri nell’1-1 con la Viola. Nuovo step con Pisacane» 

È un Cagliari sempre più identitario e il pareggio con la Fiorentina è figlio di una mentalità radicata ormai nello spogliatoio rossoblù, quella di non arrendersi mai. Tiene a precisarlo Tommaso Giulini, per il quale Fabio Pisacane è l’allenatore giusto per puntare allo step successivo. Il presidente del Cagliari a tutto campo, ieri all’Arena Civica Gianni Brera di Milano, a margine del convegno dal titolo “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”, qualche minuto prima della finale di Supercoppa Primavera. E nell’occasione ha voluto evidenziare anche l’importanza di Francesco Pisano alla guida dell’Under 20.

«La salvezza prima di tutto»

«Scegliendo Pisacane, abbiamo accelerato il percorso di crescita fatto nel settore giovanile», ha ribadito una volta di più Giulini. «Lui conosce molto bene il nostro sistema di lavoro, conosce la città, conosce il Cagliari e conosce i giocatori. Speriamo di poter fare con lui uno step importante. Siamo chiaramente consapevoli dei rischi e cerchiamo intanto di conservare la categoria per tutta l’Isola». E il pareggio ottenuto in rimonta contro la Fiorentina dà ulteriore forza e credibilità al progetto. «Abbiamo fatto un’ottima gara, nel primo tempo meritavamo addirittura di passare in vantaggio», il rimpianto del patron. «In ogni caso una grande prestazione contro una squadra con obiettivi e budget diversi dai nostri. Nella ripresa come siamo calati abbiamo subito gol, siamo, però, riusciti a risorgere come mister Ranieri ci ha insegnato». La salvezza è l’obiettivo primario, dunque, insieme alla valorizzazione dei giovani, molti dei quali passati proprio dalla Primavera rossoblù. «Abbiamo aumentato il numero di ragazzi in prima squadra che sono arrivati dal settore giovanile. Un terzo della rosa è composto da giovani passati dal nostro settore giovanile».

U’altra finale storica

A proposito della Primavera e della giornata di ieri: «Per noi è una festa. Poter tornare a distanza di pochi mesi qui a Milano all’Arena Civica, dove abbiamo vinto la Coppa Italia Primavera contro il Milan, e giocarci la Supercoppa contro l’Inter è un grande motivo d’orgoglio», ha sottolineato Giulini. «Per questo devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e lavorano nel nostro settore giovanile che ci ha portato a poter vivere queste due giornate meravigliose. Noi rappresentiamo tutta un’Isola», ha voluto rimarcare il presidente rossoblù, «contro il Milan in finale c’erano tantissimi tifosi mentre oggi sono molti meno perché i voli dalla Sardegna ad agosto sono un enorme problema».

La scelta Pisano

E come lo è stata per Pisacane in prima squadra, anche quella di affidare la panchina della Primavera a Francesco Pisano è stata una scelta fortemente identitaria. «Lui lavora con noi nel settore giovanile, tra l’altro è stato capitano a Olbia dove ha formato tantissimi nostri ragazzi e per noi l’Olbia è stata una tappa fondamentale, quando parlo con il mio amico Alessandro Marino io la definisco sempre come la prima Next Gen italiana. L’Olbia non era mai stata per otto anni in C e noi siamo stati dei precursori», ha puntualizzato Giulini. «Pisano», ha poi precisato, «doveva fare questo step dopo una buona gavetta nel settore giovanile, anche per carisma, conoscenze e senso di appartenenza». Ulteriore motivo d’orgoglio: «Abbiamo una Primavera composta al cinquanta per cento da ragazzi provenienti dal settore giovanile sin da bambini. Poi siamo stati bravi a trovare in giro dei prospetti interessanti e con questi ragazzi è importante da subito far capire il legame con il territorio che ha una piazza come Cagliari, per identità e valori quando si rappresenta un popolo».

