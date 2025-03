GIULINI: è la vittoria di tutti 

Lo sguardo teso durante il match immortalato spesso dalle telecamere, il sorriso liberatorio al terzo gol di Luvumbo che ha messo in cassaforte tre punti pesantissimi. «È stata una giornata meravigliosa. È così bello festeggiare con i nostri tifosi in uno stadio pieno». Vittoria fondamentale, Tommaso Giulini se la gode in tutto e per tutto. «La vittoria della coesione, la vittoria di tutto l’ambiente. I tifosi sono stati ancora una volta fantastici e non potevamo certo deluderli».

La coesione

L’unione fa la forza, concetto, questo, particolarmente caro al patron che - prima di commentare il match e la classifica attraverso i microfoni di Dazn - ha voluto attendere la squadra davanti all’ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi per entrare poi insieme a lei. «La cosa che mi fa più piacere è la coesione fra gli elementi, come abbiamo visto oggi in partita ma anche in settimana», ribadisce per poi aggiungere: «Questa è la vittoria dell’unità di intenti, devo ringraziare tutti, proprio tutti. I ragazzi della Nord, della Sud, della nostra Scuola di tifo. Sono felice e orgoglioso della mia squadra. Si è vista anche stavolta una squadra che gioca e ha orgoglio, contro un avversario che, sono certo, venderà cara la pelle fino alla fine senza regalare niente a nessuno».

Testa a Empoli

Ma la pratica non è ancora chiusa. «Ora andiamo a Empoli consapevoli del fatto che sarà una gara cruciale per il nostro cammino». E soprattutto per quello dei toscani, sei punti sotto i rossoblù in questo momento. «Non voglio che proprio adesso si abbassi la tensione, perché fare punti a Empoli significherebbe poter valutare la classifica in modo diverso». Giulini rilancia così la sfida in tempo reale: «Sarà una partita molto delicata, ma sono certo che l’affronteremo con il giusto atteggiamento. L’affronteremo da Cagliari».

