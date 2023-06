Giulini e la dedica a Tonino Orrù 

La dedica a Tonino Orrù, il valore della promozione del Cagliari e il ritorno di Claudio Ranieri nell’isola. Il presidente della società rossoblù Tommaso Giulini spazia a tutto campo nel corso di un incontro istituzionale col rettore Francesco Mola, che si è complimentato per il traguardo raggiunto. Il presidente è stato ricevuto nella sede del rettorato dell’Università, presenti il prorettore vicario Gianni Fenu e il direttore generale Aldo Urru.

«Lo stesso spirito»

Il Cagliari che ha sbancato Bari, negli ultimi istanti della stagione, riprendendosi la Serie A persa un anno fa a Venezia, arriva anche nella sala più importante dell’ateneo cagliaritano, dopo la grande festa della Domus e la premiazione con la coppa assegnata alle squadre che hanno conquistato la promozione. «Una promozione che, per come è avvenuta», ha detto il patron Giulini, «rimarrà nella storia del Cagliari, della Sardegna e della sua gente. Speriamo che i ragazzi ripartano tra qualche settimana con lo stesso spirito, l'orgoglio e l'adrenalina di quest'avventura straordinaria».

Quindi, il numero uno rossoblù – che aveva rotto un silenzio durato praticamente per tutta la stagione solo durante la festa allo stadio – si è spostato sull’argomento Claudio Ranieri: «L’allenatore ha trovato a Cagliari le condizioni ideali per lavorare, come avvenne oltre trent’anni fa, siamo felici e orgogliosi di questo». Un allenatore che si è confermato vincente in campo, ma non solo. Il presidente ha sottolineato anche il fairplay del tecnico, che al termine del match di ritorno della finale ha voluto che si interrompessero i cori anti-Bari nel settore dei sostenitori rossoblù: «Il gesto del nostro mister è stato un po' il coronamento di tutto il lavoro svolto in questi anni dal Cagliari Calcio per educare i giovani al tifo positivo, con progetti sociali importanti per la città e la collettività come la scuola di tifo e la curva futura nel nostro stadio, esempi di ciò che vogliamo continuare a fare sul territorio». Infine, da Giulini, un pensiero speciale: «Questo traguardo raggiunto lo dedichiamo anche a Tonino Orrù, che ci ha lasciati qualche mese fa proprio nel corso di questa stagione, e a tutta la famiglia che portò qui il mister la prima volta. Ho avuto la fortuna di conoscere Tonino nei primi anni della mia presidenza e lo considero un grande esempio di competenza, serietà, pragmatismo e passione».

Il rettore

Mola ha messo l’accento sul tifo positivo e sull’esempio dato da Ranieri: «Voglio ringraziare la squadra per l’importante traguardo raggiunto e per la dimostrazione di forza e impegno che ha dimostrato», ha dichiarato il rettore, «c on il presidente e la dirigenza abbiamo condiviso le basi di futuri accordi tra il nostro ateneo e la squadra su attività e progetti comuni che mettano al centro i valori sociali dello sport e che coinvolgano le comunità studentesche».